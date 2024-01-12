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    Kenan Direkçi öldü mü? Müge Anlı Kenan Direkçi olayı nedir?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    ATV ekranlarında yayımlanan Müge Anlı'nın sunduğu Tatlı ve Sert programında aranan isim Kenan Direkçi öldü mü? Müge Anlı Kenan Direkçi olayı nedir?

    Kenan Direkçi öldü mü? Müge Anlı Kenan Direkçi olayı nedir?
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Müge Anlı'nın fenomen programı ATV ekranlarında yayınlanan Tatlı ve Sert'in dün yayınlanan bölümünde şok gelişmeler yaşandı. Programa katılan 33 yaşındaki Aslı Bilim hiç tanımadığı babası Kenan Direkçi'yi aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Müge Anlı'nın yaptığı açıklamalar stüdyoda şok etkisi yaşattı. Bu nedenle Kenan Direkçi öldü mü? Müge Anlı Kenan Direkçi olayı nedir? Kenan Dilekçi 2005? soruları çok fazla araştırıldı.

    MÜGE ANLI KENAN DİREKÇİ OLAYI NEDİR?

    33 yaşındaki Aslı Bilim henüz anne karnındayken babasından ayrı düştü. 11 Ocak 2024 tarihli programda babası Kenan Direkçi'yi arayan Aslı Bilim, amcasının bağlandığı telefonda babası Kenan Direkçi'nin 2005 yılında öldüğünü söyledi. Anne ve babasının Yeşilçam filmlerini aratmayan bir aşkla evlendiklerini söyleyen Aslı Bilim'in babası Kenan Direkçi'nin dört beş farklı imam nikahlı eşleri ve iki de resmi nikahlı evlilik gerçekleştirdiği kardeşi tarafından açıklandı. Daha sonra Kenan Direkçi'nin bir diğer kızı telefonla bağlanarak Aslı Bilim'in ablası olduğunu söyledi. Stüdyoda duygusal anlar yaşandı. 

    KENAN DİLEKÇİ ÖLDÜ MÜ?

    Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına katılan Aslı Bilim, babamı telefonuma kaydetmek istiyorum sözleriyle 33 yıl önce daha annesinin karnındayken yollarının ayrıldığı babası Kenan Direkçi'yi aradı. Müge Anlı'nın programına bağlanan Kenan Direkçi'nin kardeşi, abisinin 2005 yılında öldüğünü söyledi. 

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Magazin > Kenan Direkçi öldü mü? Müge Anlı Kenan Direkçi olayı nedir?
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