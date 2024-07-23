“Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisine ünlü oyuncu katılıyor

Pazartesi akşamlarına damağa vuran “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim katılıyor. İddiaya göre, dizinin oyuncu kadrosuna Ozan Dolunay katıldı.

“Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” TRT’nin yeni sezonda devam eden 5 dizisinin arasında yer alıyor. Akli Film’in imza attığı, Sedat İnci’nin çektiği dizinin ikinci sezonunda hikâye yenilenecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kulislerden sızan bilgilere göre dev bütçeli dönem dizisine yeni bir oyuncu katılıyor. İddiaya göre Ozan Dolunay, Orlando Bloom’un rolüyle diziye katılacak.

Ozan Dolunay’ın 2005 yapımı “Cennetin Krallığı” filminde Orlando Bloom’un hayat verdiği Ibelinli Balian rolüyle seyirci karşısına çıkacağı konuşuluyor.