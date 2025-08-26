Lara Kamhi 19 yıl sonra sessizliğini bozdu! "4 saat şiddet uyguladı, boğazımı sıktı"

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Cefi ve Yasemin Kamhi’nin kızı Lara Kamhi, maruz kaldığı şiddeti açıkladı. Yaklaşık 19 yıl önce erkek arkadaşı Volkan Büyükhanlı tarafından şiddete uğradığını öne süren Kamhi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla olayın detaylarını aktardı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILMIŞ

Lara Kamhi yıllar sonra yaptığı şiddet ifşasında şunları söyledi:

“Evet belki de tam zamanı. Herkes eteğindeki taşları dökerken ya arada kaynayacak ya da ciklet olacak ama hadi benden çıksın. Yaşım 19, senelerce ablamdan ayrı kalmışım ve nihayet Türkiye’ye gelmiş fakat yaş farkımız çok, benimle vakit geçirmiyor. Şimdi evli olduğu kişi, o zaman sevgilisi. Sevgilisinin de yakın arkadaşı benden hoşlanıyor. Birlikte geçen birkaç ay içinde bu kişinin uyuşturucu bağımlılığı olduğunu öğreniyorum, ayrılıyorum.”

“4 SAAT ŞİDDET UYGULADI, BOĞAZIMI SIKIP ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI”

Lara Kamhi, eski sevgilisinin kendisine 4 saat boyunca şiddet uyguladığını, boğazını sıkarak öldürmeye çalıştığını ve olaydan zorla kaçtığını anlattı. Olayın ardından beyin travması yaşadığını belirtti ve devamında şunları aktardı:

“Yeminler ediyor bir daha elimi sürmeyeceğim diye, ikinci bir şans veriyorum. Derken ben bir yandan müzik yapıyor, stüdyolara gidip geliyorum. Bir gün bana birlikte çalıştığım kişi ‘seni dinlemek güneşe bakmak gibiydi’ diye mesaj atıyor. Bu mesaji önce o görüyor, telefonu önce kafama atıyor annemi arattırıp ‘eve geldim’ dedirttiriyor ve telefonumu kırıp kapıları kapayıp panjurları indirip 4 saat şiddet uyguluyor. Defalarca boğazımı sıkıp öldürmeye çalışıyor. Nasıl oluyorsa ikna ediyor ve kaçıyorum. Sonuç deforme bir surat, kırık kol, beyin travması, çıkık çene.”

“SONRASI DAHA DA BETER AMA ANLATMAYA GÜCÜM YOK”

Ünlü isim, yaşadığı şiddet sonrası dönemin basınının kendisini hedef alan haberler yaptığını, ailesinin olayı büyütmemek için şikâyetçi olmasına izin vermediğini belirtti:

“Dönemin basını yaşıma yaşadıklarıma bakmadan berbat haberler yapıyor, olayı saçma bir seviyeye taşıyıp beni taşlatıyor. Ailem daha da büyümesin diye şikayet ettirmiyor. Konu bir daha açılmıyor. Bugün bu cezasızlık sonucu bu kişi uluorta göz önünde alkış alan ‘örnek insan’ olarak çevresinde kabul görüyor ama en fenası ne biliyor musunuz? Bu olanları herkes biliyor. Sonrası daha da beter ama o kadarını anlatmaya bugün gücüm yok. Söz konusu kişinin de adını dahi ağzıma almıyorum.”