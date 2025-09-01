MasterChef'te elenen isim belli oldu! Somer Şef büyük teklifini böyle açıkladı

MasterChef Türkiye’de heyecan gün geçtikçe artarken bu hafta elenen isim de belli oldu. Mehmet, Somer ve Danilo Şef ilk turda potadaki yarışmacılardan kuşkonmazla bir tarif hazırlamalarını istedi.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

En iyi tabağı hazırlayan Sümeyye, İrem ve Gizem potadan çıkarak bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi. Geriye kalan Cansu, Hilal, Çağlar ve Mert son turda mücadele etmek için kolları sıvadı. Bu turda yarışmacılardan Somer Şef’in tabağı olan Ördek Pastilla yapmaları istendi. Kalan dört yarışmacı arasından en başarısız tabağı yaparak elenen isim Hilal oldu.

''KAÇ SENELİK İŞİMİ BIRAKIP GELDİM''

Hilal, yaptığı veda konuşmasında şu ifadelerde bulundu:

''Bu kadar erken gitmeyi istemezdim. İsterdim ki daha uzun kalayım ama olmadı. Kendimi gösteremedim, en üzücü tarafı bu. Son 3 haftadır neredeyse tabak çıkaramadım. Stresi yöneten bir insan değilim, olamadım da. Herkesten özür diliyorum. Bence benim zamanı bu sene değildi. Annem ve babamın fotoğrafıyla geldim ama olmadı. Annemden de babamdan da özür diyorum. Annem babamdan sonra, hem anne hem baba oldu. Ne yaptıysam onun için yaptım. Amerika'daki teklifi bırakıp geldim. Kaç senelik işimi bıraktım geldim. Sağlık olsun."

SOMER ŞEF’TEN DİKKAT ÇEKEN TEKLİF

Hilal’in konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Somer Şef, "Amerika, Japonya ve Tayland'a gitmişsin ama bence görmen gereken bir ülke daha var. Bildiğim kadarıyla Avustralya'ya hiç gelmedin. Avustralya'nın diğer ülkelerden farkı; eğitimine devam ederken yarı zamanlı olarak çalışabiliyorsun. Biz de yanımızda çalışan genç ve başarılı Türk şef adaylarına bu konuda sponsorluk sağlıyoruz. Ben bunu burada pek konuşmuyorum ama benim ekibimde bunu yaptığımız pek çok kişi var. Eğer bunu istersen kapımız sana sonuna kadar açık. Hem eğitimini devam ettirirsin hem de orada hayatını devam ettirecek para kazanabilirsin. Teklif bir daha gelir mi diyordun bence geldi" ifadelerinde bulundu.

Teklif karşısında şaşkına dönen yarışmacı, "Ben bunu seve seve kabul ederim, hiç beklemiyordum çok teşekkür ederim.'' dedi.