Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > MasterChef'te elenen isim belli oldu! Somer Şef büyük teklifini böyle açıkladı

MasterChef'te elenen isim belli oldu! Somer Şef büyük teklifini böyle açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
MasterChef&#039;te elenen isim belli oldu! Somer Şef büyük teklifini böyle açıkladı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sevilen yarışma MasterChef Türkiye'de dün gece eleme heyecanı yaşandı. Elenen ismin "Kaç senelik işimi bıraktım geldim" ifadesi üzerine Somer Şef’ten dikkat çeken bir teklif geldi. 

MasterChef Türkiye’de heyecan gün geçtikçe artarken bu hafta elenen isim de belli oldu. Mehmet, Somer ve Danilo Şef ilk turda potadaki yarışmacılardan kuşkonmazla bir tarif hazırlamalarını istedi.

MasterChef'te kim elendi? 31 Ağustos Pazar MasterChef Türkiye elenen isim belli oldu - 1. Resim

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

En iyi tabağı hazırlayan Sümeyye, İrem ve Gizem potadan çıkarak bir hafta daha yarışmada kalmayı garantiledi. Geriye kalan Cansu, Hilal, Çağlar ve Mert son turda mücadele etmek için kolları sıvadı. Bu turda yarışmacılardan Somer Şef’in tabağı olan Ördek Pastilla yapmaları istendi. Kalan dört yarışmacı arasından en başarısız tabağı yaparak elenen isim Hilal oldu. 

''KAÇ SENELİK İŞİMİ BIRAKIP GELDİM''

Hilal, yaptığı veda konuşmasında şu ifadelerde bulundu: 

''Bu kadar erken gitmeyi istemezdim. İsterdim ki daha uzun kalayım ama olmadı. Kendimi gösteremedim, en üzücü tarafı bu. Son 3 haftadır neredeyse tabak çıkaramadım. Stresi yöneten bir insan değilim, olamadım da. Herkesten özür diliyorum. Bence benim zamanı bu sene değildi. Annem ve babamın fotoğrafıyla geldim ama olmadı. Annemden de babamdan da özür diyorum. Annem babamdan sonra, hem anne hem baba oldu. Ne yaptıysam onun için yaptım. Amerika'daki teklifi bırakıp geldim. Kaç senelik işimi bıraktım geldim. Sağlık olsun."

MasterChef'te elenen isim belli oldu! Somer Şef büyük teklifini böyle açıkladı - 2. Resim

SOMER ŞEF’TEN DİKKAT ÇEKEN TEKLİF

Hilal’in konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Somer Şef, "Amerika, Japonya ve Tayland'a gitmişsin ama bence görmen gereken bir ülke daha var. Bildiğim kadarıyla Avustralya'ya hiç gelmedin. Avustralya'nın diğer ülkelerden farkı; eğitimine devam ederken yarı zamanlı  olarak çalışabiliyorsun. Biz de yanımızda çalışan genç ve başarılı Türk şef adaylarına bu konuda sponsorluk sağlıyoruz. Ben bunu burada pek konuşmuyorum ama benim ekibimde bunu yaptığımız pek çok kişi var. Eğer bunu istersen kapımız sana sonuna kadar açık. Hem eğitimini devam ettirirsin hem de orada hayatını devam ettirecek para kazanabilirsin. Teklif bir daha gelir mi diyordun bence geldi" ifadelerinde bulundu.

Teklif karşısında şaşkına dönen yarışmacı, "Ben bunu seve seve kabul ederim, hiç beklemiyordum çok teşekkür ederim.'' dedi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Fenerbahçeli yıldızı istiyorCinayetin düğümü Müge Anlı'da çözülmüştü: Gökhan Atakan'ın katil zanlısı Dr. Erdal Bektaş feci halde bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tuğçe Kandemir'in zor anları! Sahneye çıkarken yere kapaklandı - MagazinÜnlü şarkıcı sahnede kaza geçirdi!Aylık geliri çok konuşulmuştu! CZN Burak yeni arabasıyla gündem oldu: Fiyatı dudak uçuklattı  - MagazinYeni arabasıyla gündemde: Fiyatı dudak uçuklattı Bergüzar Korel'den korkutan paylaşım! ''Vücudum tepki gösteriyor'' diyerek duyurdu - MagazinÜnlü oyuncudan korkutan paylaşım! ''Vücudum tepki gösteriyor''Ülkeler ünlü çiftin düğünü için adeta yarışa girdi! Yeni Zelanda'nın teklifi olay oldu - MagazinÜnlü çiftin düğünü için yarışa girdiler: Teklifleri olay olduArkadaşının cenazesine katılan ünlü şarkıcı Asya ateş püskürdü! ''Kıyafet'' tepkisi çok konuşuldu - MagazinCenazeye katılan ünlü şarkıcı ateş püskürdü: ''Kıyafet'' tepkisi çok konuşulduÜnlü oyuncu tacizle suçlanmıştı! Cezmi Baskın'dan açıklama - MagazinÜnlü oyuncu tacizle suçlanmıştı! Cezmi Baskın'dan açıklama
Sonraki Haber Yükleniyor...