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Mert Ramazan Demir’in yeni dizisi Susuz Yaz’dan ilk kareler geldi

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Mert Ramazan Demir’in yeni dizisi Susuz Yaz’dan ilk kareler geldi
Başlık ResmiMert Ramazan Demir’in yeni dizisi Susuz Yaz’dan ilk kareler geldi

Kanal D’nin Ay Yapım imzalı yeni dönem dizisi “Susuz Yaz”ın çekimleri Adana’da başladı. Necati Cumalı’nın aynı adlı eserinden televizyona uyarlanan diziden ilk kareler geldi.

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Kanal D’nin merakla beklenen yeni dizisi “Susuz Yaz”ın çekimleri Adana’da başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle dikkat çeken dönem dizisi, 1970’li yılların Adana’sında aşk, aile çatışmaları ve su mücadelesini ekranlara taşıyacak.

SUSUZ YAZ’IN KADROSU

Dizinin başrollerinde Mert Ramazan Demir (Osman), Lizge Cömert (Bahar) ve Batuhan Bozkurt Yüzügüleç (Hasan) yer alıyor. Oyuncu kadrosunda ayrıca Şebnem Bozoklu (Döne), İrem Sak (Yeter), Serpil Gül (Beyaz), Deniz Celiloğlu (Resul), Umut Kurt (Ramo), Şirin Sultan Şaldamlı (Fatma), Güneş Sayın (Hatice), Begüm Akkaya (Dilan), Ilgım İpekçi (Elvan), Meriç Rakalar (Müslüm), Özgür Daniel Foster (Murtaza), Kayra Zapçı (Gülşen), Esra Ünnü (Filiz) ve Kemal Burak Alper (Cevri) bulunuyor.

Mert Ramazan Demir’in yeni dizisi Susuz Yaz’dan ilk kareler geldi
Başlık ResmiMert Ramazan Demir’in yeni dizisi Susuz Yaz’dan ilk kareler geldi

İŞTE SUSUZ YAZ'IN KONUSU

1970’li yılların Adana’sında, Çarlak köyünde geçen dizi, Osman ve ağabeyi Hasan’ın topraklarını ekip biçerek sürdürdükleri yaşamı konu alıyor.

Osman’ın Bahar’a duyduğu aşk, iki kardeş arasındaki dengeleri değiştirirken genç adam, sevdiği kadınla yeni bir hayat kurmak için mücadele ediyor.

Ancak ağabeyi Hasan’ın gizli hesapları, Osman’ın hayallerinin önünde büyük bir engel oluşturuyor. Köyde su ve toprak paylaşımı nedeniyle giderek büyüyen anlaşmazlıklar ise iki kardeşi geri dönüşü zor olayların içine sürüklüyor

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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