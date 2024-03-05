Müge Anlı’ya katılan üç üniversite mezunu Birsen Eroğlu, sucu sevgilisine 500 bin TL kaptırdı! Tanışma hikayeleri ilginç

Müge Anlı’nın bugünkü programına katılan 31 yaşındaki Birsen Eroğlu, yaşadığı olayla ağızları açık bıraktı. Üç üniversite mezunu genç kadın, sucu sevgilisinin kendisini tatlı dille 500 bin TL dolandırdığını söyledi.

ATV’de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Birsen Eroğlu, yaşadığı olayla hayrete düşürdü. Genç kadın, dolandırıldığını öne sürerek ünlü sunucudan yardım istedi.

TELEFON NUMARASINI ALMIŞ

31 yaşındaki üç üniversite mezunu olan, dördüncüyü okumaya devam eden Birsen Eroğlu, 30 yaşındaki Oğuzhan İşbeceren’in kendisini dolandırdığını belirterek “Üzerime krediler çektirildi, kartlarımla beyaz eşyalar alındı” dedi. Annesiyle programa katılan Eroğlu, İşbeceren ile nasıl tanıştıklarını şöyle anlattı:

“Ben Oğuzhan'ı hiç tanımıyordum. Kubilay diye biri eve su getiriyordu. Telefon numaramı ondan alıp beni aradı. Bundan sonra suyu ondan istemem gerektiğini söyledi. Hatta bir gün sonra sipariş vermemi isteyerek tanışmak istedi.”

“PARAYI İŞLETİP VERECEĞİM” DİYE KANDIRDI

Bu vesileyle tanıştıklarını belirten Birsen Eroğlu, Oğuzhan İşberecen’in kendisini evlenme vaadiyle dolandırdığını ve tatlı diliyle yaklaşık 500 bin TL’sini aldığını söyledi. Eroğlu, sevgilisinin “Su bayim var, satış yapıp para kazanacağız. Sen sadece dersine çalış, ben parayı işletip parayı sana vereceğim” diyerek kandırdığını belirtti.

MÜGE ANLI’YI KIZDIRDI

İddiaların odağındaki Oğuzhan İşbeceren, Müge Anlı’nın programına katılarak kız arkadaşıyla yüzleşti ve borçlarını ödediğini, ödememe gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Anlı, “Madem ödüyordun neden anne kız programa geldiler” diyerek sert çıktı.

BORÇLARINI ÖDEME SÖZÜ VERDİ

İşbeceren, ise araba kazası yaşadıklarını, borca girdiklerini öne sürdü. Daha sonra ise borçlarını ödeme sözü verdi.