Osmaniye’de 2016 yılında ortadan kaybolan Mehmet Çabuk’un akıbetine ilişkin yürütülen araştırmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Eski eşi İlknur Düzgün, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaptığı açıklamada, cinayetin Osmaniye’de işlendiğini ileri sürerek eşi İbrahim Düzgün’ü suçladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

27 yaşında ve bir çocuk babasıyken kaybolan Mehmet Çabuk’un izini süren ailesi, aradan geçen yıllara rağmen kendisinden haber alamadı. Ağabeyinin başına ne geldiğini öğrenmek isteyen Aynur Çabuk, konuyu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına taşıdı. Mehmet’in öldürülmüş olabileceğini düşünen Aynur, şüphelerini ağabeyinin eski eşi İlknur Düzgün üzerinde yoğunlaştırdı.

Müge Anlı’daki Mehmet Çabuk dosyasında itiraf! “Cinayet Osmaniye’de işlendi”

Programda ele alınan dosyada, kayıp adamın geçmişine ve yakın çevresindeki kişilere ilişkin çeşitli iddialar ortaya atıldı. İlknur Düzgün ile eşi İbrahim Düzgün hakkındaki açıklamalar ise soruşturmanın seyrine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Müge Anlı’daki Mehmet Çabuk dosyasında itiraf! “Cinayet Osmaniye’de işlendi”

“CİNAYET OSMANİYE’DE İŞLENDİ” İTİRAFI

Çeşitli suçlardan hüküm giydiği ve uzun süre cezaevinde kalmasının beklendiği belirtilen İbrahim Düzgün’ün, yakalanmamak amacıyla Mehmet Çabuk’a ait kimliği kullandığı öğrenildi.

Dosyada şüphelerin odağında bulunan İlknur Düzgün, cezaevindeki eşi İbrahim’in cinayeti gerçekleştirdiğini belirtti. Daha önceki açıklamalarıyla gündeme gelen İlknur, programda yaptığı çıkışla dikkat çekerek cinayetin Osmaniye’de yaşandığını öne sürdü.

Yaşanan gelişmelerin ardından, İbrahim Düzgün’ün annesinin de olayla bağlantısının bulunup bulunmadığı sorusu gündeme geldi.

Müge Anlı’daki Mehmet Çabuk dosyasında itiraf! “Cinayet Osmaniye’de işlendi”

AĞABEYİNİN KAYBOLMASINDAN SONRA ŞÜPHELERİ ARTTI

Mehmet Çabuk’tan uzun süre haber alamayan kız kardeşi Aynur Çabuk, ağabeyinin izini sürmek için kendi araştırmasını başlattı. Aynur’un anlatımına göre İlknur, Mehmet’i soran kişilere farklı zamanlarda Kıbrıs’a gittiğini, daha sonra da Irak’ta bulunduğunu söyledi.

Ağabeyiyle geçmişte yaşadığı bir anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık iki yıl görüşmediğini belirten Aynur, Mehmet’e ulaşmaya çalıştığı sırada karşılaştığı gelişmelerin kendisinde kuşku uyandırdığını dile getirdi.

Aynur Çabuk, sosyal medya hesaplarında İlknur’un İbrahim Düzgün ile çekilmiş düğün fotoğraflarını ve ultrason görüntülerini gördüğünü, bunların ardından şüphelerinin daha da güçlendiğini anlattı.

Müge Anlı’daki Mehmet Çabuk dosyasında itiraf! “Cinayet Osmaniye’de işlendi”

KAYIP MEHMET'İN ADIYLA İLGİLİ İDDİALAR

Programda dile getirilen iddialara göre İlknur Düzgün, sosyal medya aracılığıyla tanıştığı İbrahim Düzgün’ü o dönem eşi olan Mehmet Çabuk ile bir araya getirdi. İki erkeğin zaman içinde yakınlaştığı ve birlikte iş yapmaya başladığı ileri sürüldü. Ailenin Mersin ve Osmaniye’de yaşadığı döneme ilişkin de çeşitli iddialar gündeme taşındı.

Öne sürülen bir diğer iddia ise İlknur’un Mehmet’ten resmi olarak boşanmadan İbrahim ile düğün yaptığı ve bu birliktelikten bir çocuk sahibi olduğu yönündeydi. Söz konusu çocuğun nüfus kaydının, yıllardır kendisinden haber alınamayan Mehmet Çabuk’un üzerine yapıldığı da programda dile getirilen iddialar arasında yer aldı.

Müge Anlı’daki Mehmet Çabuk dosyasında itiraf! “Cinayet Osmaniye’de işlendi”

GİZLİ TANIĞIN ANLATTIKLARI DA ÇARPICI

Dosyanın önceki yayınında, tanıkların açıklamalarının ardından İlknur Düzgün’ün Mehmet ile İbrahim’in evden birlikte ayrıldıklarını, ancak yalnızca İbrahim’in geri geldiğini söylediği aktarıldı.

Programın ilerleyen bölümünde yayına katılan kimliği gizli tutulan bir kişi, evin arka kısmında kazı yapıldığı ve sonrasında beton döküldüğü iddiasını ortaya attı. İlknur ve İbrahim’i yakından tanıdığını belirten tanık, söz konusu çalışmaların zamanına ilişkin de bilgi verdi.

İlknur’un kazının hangi dönemde yapıldığını sorması üzerine tanık, çalışmanın düğün öncesinde gerçekleştiğini öne sürdü. Müge Anlı ise tanığın kullandığı ifadeyle düğünü kastettiğini belirterek, İlknur'un 14 Şubat Sevgililer Günü’nde gelinlik giydiğini hatırlattı.

Müge Anlı’daki Mehmet Çabuk dosyasında itiraf! “Cinayet Osmaniye’de işlendi”

MEHMET ÇABUK DOSYASINDA HAVUZ VE BETON İDDİASI

Gizli tanık, evin bahçesinde yapılan kazının kendilerine havuz inşa edileceği söylenerek açıklandığını ileri sürdü. Tanık ayrıca daha sonraki süreçte bölgede domuz yetiştirildiğini iddia ederek bu durumdan dolayı şikayette bulunduklarını anlattı.

İlknur Düzgün ise domuz yetiştirildiği iddiasından haberdar olmadığını belirterek söz konusu anlatımlara karşı çıktı. Bahçede kazı yapıldığı ve beton döküldüğü yönündeki iddiaları da kabul etmedi.

Mehmet Çabuk’un 2016 yılında başlayan kayboluşuna ilişkin dosyada, tarafların açıklamaları ve programda dile getirilen iddialar gündemdeki yerini koruyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala