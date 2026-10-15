Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, annesinin 2024 yılında hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye’ye döndü. Annesinden kalan sinema mirasının korunması ve telif haklarının güvence altına alınması için harekete geçen Calvin’in, bu kapsamda hukukçularla görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Bir yandan annesinin hatırasını yaşatmak ve geride bıraktığı mirası korumak isteyen Calvin, diğer yandan mesleğine geri dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Özel harekat polisi olarak görev yapan Anjelik Calvin, yeniden görevine başlayabilmek amacıyla gerekli başvuruları yaptığını açıkladı.

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Yeşilçam sinemasında rol aldığı filmlerle hafızalara kazınan Ahu Tuğba, 2024 yılında 69 yaşındayken ABD’nin Florida eyaletinde, kızı Anjelik Calvin’in evinde hayatını kaybetti. Ünlü oyuncunun vefatı, sanat dünyasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Annesinin kaybının ardından zor bir dönem geçiren Anjelik Calvin ise bir süre sonra Türkiye’ye döndü.

Annesinin yıllar boyunca emek vererek oluşturduğu sinema geçmişinin ve geride bıraktığı hakların korunmasını isteyen Calvin, bu konuda adım atmaya başladı. Ahu Tuğba’nın filmlerinden doğan telif haklarının ve sinema mirasının korunması için hukukçularla görüşmeler gerçekleştiren Calvin’in, annesinin adının ve sanat hayatının gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den yeni karar! Mesleğine dönecek

POLİSLİK MESLEĞİNE GERİ DÖNMEYE HAZIRLANIYOR

Annesinin vefatının ardından mesleğine ara veren Anjelik Calvin, ABD’deki görevine yeniden dönmek için harekete geçti. Florida’da özel harekat polisi olarak çalışan Calvin, mesleğine kaldığı yerden devam etmek istediğini belirterek görevine yeniden başlayabilmek için gerekli başvuruları yaptığını açıkladı.

Annesinin mirasını korumak için yürüttüğü çalışmalarla birlikte mesleki hayatını da yeniden düzene sokmaya hazırlanan Calvin’in, başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından ABD’deki görevine dönmesi bekleniyor.

“OKKALI BİR MİRAS BIRAKTI”

Anjelik Calvin, daha önce konuk olduğu bir programda annesi Ahu Tuğba’dan kalan mirasa ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Annesinin kendisine önemli bir miras bıraktığını dile getiren Calvin, bu mirasın yalnızca maddi varlıklardan ibaret olmadığını vurgulamıştı. Ahu Tuğba’nın gayrimenkullerinin ve çeşitli gelir kaynaklarının bulunduğunu belirten Calvin, annesinin vasiyetine ilişkin ayrıntıları ise şimdilik açıklamak istemediğini ifade etmişti.

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin’den yeni karar! Mesleğine dönecek

Annesinden kalan mirasın büyüklüğüne dikkat çeken Calvin, konuya ilişkin açıklamasında, “Okkalı bir miras bıraktı diyebilirim. Emlakları var, bir yığın geliri var. Hiç çalışmasam da olur. Bir vasiyeti var, onu sürpriz olarak saklıyorum. Anıları kaldı diyelim” ifadelerini kullanmıştı.

Annesinin kendisine bıraktığı en değerli mirasın manevi yönüne de değinen Anjelik Calvin, Ahu Tuğba’nın kendisine dini değerleri öğrettiğini belirterek, “Dünyanın en büyük mirası bana Allah’ı tanıtan, Kur’an-ı Kerim’i öğreten bir annenin çocuğu olmak” sözleriyle annesine duyduğu sevgiyi ve minneti dile getirmişti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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