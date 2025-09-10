Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mustafa Sandal teknedekilerle karşılıklı şarkı söyledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mustafa Sandal, Akyaka’da hayranlarıyla şarkı söyleyerek sahile neşe kattı. Teknedeki hayranlarıyla karşılıklı ‘Gidenler’ performansı sosyal medyada gündem oldu.

Turistik Akyaka Azmak Kenarı’nda yaşanan olay, bölgeye tatil için gelenlerin de ilgisini çekti. Mustafa Sandal, kıyıda vakit geçirirken teknede bulunan hayranları tarafından fark edildi. Hayranlar, sanatçının sevilen şarkısı Gidenler’i açtı. Sandal da kıyıdan şarkıya eşlik etti. Teknedekilerle karşılıklı söylenen şarkı, eğlenceli ve neşeli anlar oluşturdu.

Sandal’ın Akyaka’daki uçurtma sörfü okulu sayesinde bölgeyi sık sık ziyaret ettiği biliniyor. Yaşanan bu renkli anlar, sosyal medyada paylaşılan video ile kısa sürede binlerce beğeni aldı ve büyük ilgi gördü.

