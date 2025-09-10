Mustafa Sandal teknedekilerle karşılıklı şarkı söyledi
Magazin Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Mustafa Sandal, Akyaka’da hayranlarıyla şarkı söyleyerek sahile neşe kattı. Teknedeki hayranlarıyla karşılıklı ‘Gidenler’ performansı sosyal medyada gündem oldu.
Turistik Akyaka Azmak Kenarı’nda yaşanan olay, bölgeye tatil için gelenlerin de ilgisini çekti. Mustafa Sandal, kıyıda vakit geçirirken teknede bulunan hayranları tarafından fark edildi. Hayranlar, sanatçının sevilen şarkısı Gidenler’i açtı. Sandal da kıyıdan şarkıya eşlik etti. Teknedekilerle karşılıklı söylenen şarkı, eğlenceli ve neşeli anlar oluşturdu.
Sandal’ın Akyaka’daki uçurtma sörfü okulu sayesinde bölgeyi sık sık ziyaret ettiği biliniyor. Yaşanan bu renkli anlar, sosyal medyada paylaşılan video ile kısa sürede binlerce beğeni aldı ve büyük ilgi gördü.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Türkiye Gazetesi