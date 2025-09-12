Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Neşe Aksoy'dan sevenlerini üzen haber! Yakın dostu açıkladı

Oyuncu ve ses sanatçısı Neşe Aksoy’dan üzücü bir haber geldi. 62 yaşındaki Aksoy’un, 2023 yılında akciğer kanserine yakalandığı ve yaklaşık üç yıldır hastalıkla mücadele ettiği öğrenildi.

Türk sinemasının sevilen oyuncularından ve ses sanatçılarından Neşe Aksoy, özellikle 1980’ler ve 1990’larda birçok filmde rol alarak tanındı. Tarık Akan ve Fikret Hakan’la birlikte başrolünü paylaştığı ‘Arkadaşım’ filmiyle geniş kitlelerin dikkatini çekti.

Kızlar Sınıfı Yarışıyor (1974), Lodos Zühtü (1974) gibi filmlerde de rol alan Neşe Aksoy, son olarak üzen bir haberle gündeme geldi. 

“KÖTÜ BİR HASTALIKLA SAVAŞIYOR AMA MORALİ YÜKSEK”

Film-San Vakfı Genel Müdürü Kıvanç Terzioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Aksoy’un kanser tedavisi gördüğünü belirtti ve sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaştı.

İzmir’de bir hastanede tedavi gören sanatçının moralinin yüksek olduğuna vurgu yapan Terzioğlu açıklamasında, “Sevgili dostum, ablam Neşe Aksoy şu an İzmir’de hastanede. Az önce konuştuk. Kötü bir hastalıkla savaşıyor ama morali yüksek, inancı tam. Dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

Sanatçının sağlık durumu nedeniyle sosyal medyada birçok ‘geçmiş olsun’ ve ‘acil şifa’ mesajı paylaşıldı.

