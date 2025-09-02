Nilperi Şahinkaya’nın annesinin cenazesinde gülümsediği görüntüler X’te tartışmaya neden oldu

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural’ın uzun süredir devam eden kanserle mücadelesini kaybettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

“SENSİZ NASIL YAPACAĞIM BİLMİYORUM”

Büyük acı yaşayan Şahinkaya paylaşımında “Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini kaybettik. Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapacağım, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum anneciğim” ifadelerine yer verdi.

ÜNLÜ İSİMLER DE KATILDI

Nilperi Şahinkaya, dün annesi Meltem Vural’ın cenazesinde sevenleriyle birlikte son görevini yerine getirdi. Törene sanat camiasından katılan birçok isim acılı gününde oyuncuyu yalnız bırakmadı.

Cenazeye Cem Yılmaz, Halit Ergenç, Şükran Ovalı, Uraz Kaygılaroğlu, Bige Önal, Caner Erkin, Seda Bakan, Fırat Çelik, Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay çifti ile Merve Dizdar gibi ünlü isimler katıldı.

GÜLÜMSEMESİ SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Cenazenin ardından magazin basınına yansıyan bazı görüntüler kullanıcıların tepkisine neden oldu. Nilperi Şahinkaya’nın gülümsediği anlar nedeniyle Şahinkaya’ya eleştiri yağdı.

Bazı kullanıcılardan “İnsan annesinin cenazesinden nasıl güler” gibi tepkiler gelirken bazıları ise “Çok çabuk kınıyorsunuz, yargılıyorsunuz. İnsan bir anlık da olsa acısını unutabilir. Bırakın unutsun, iyileşsin” gibi yorumlar yaparak oyuncuya destek çıktı.