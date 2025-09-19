Oyuncu Tolga Sarıtaş’ın babalık heyecanı! Oğlunu kucağına aldı

Rol aldığı projelerle adından söz ettiren Tolga Sarıtaş, "Söz", "Güneşin Kızları" ve "Arıza" gibi önemli dizi-filmlerle geniş bir hayran kitlesi kazandı. Şu anda TRT 1'de "Teşkilat" dizisinde Altay rolüyle izleyici karşısına çıkan isim, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

2024 Haziran’ında uzun süredir beraber olduğu moda tasarımcısı Zeynep Mayruk ile evlenen Sarıtaş, kısa süre sonra ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı. Bu sevindirici haber, sosyal medyada büyük ilgi gördü ve hayranları tarafından coşkuyla karşılandı.

DOĞUM İÇİN ABD’YE GİTTİLER

Erkek bebek beklediklerini açıklayan Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, bir süre önce ABD’ye gitmişti. Oğullarına Ali adını vereceklerini açıklayan ikiliden sevindirici haber geldi.

OĞULLARINA KAVUŞTULAR

2. Sayfa'nın haberine göre; Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk çifti, oğulları Ali’ye kavuştu.

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden ünlü çift, ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

Ali ismi, Arapça kökenli olup “yüce”, “yüksek” ve “ulu” anlamlarına sahiptir. Genellikle asalet, yücelik ve yüksek mevki gibi olumlu anlamlarla ilişkilendirilen güçlü bir isimdir. Kuran-ı Kerim'de geçen Ali ismini taşıyan kişiler genellikle yüce gönüllü, asil ve liderlik özellikleriyle ön plana çıkarlar. Çevrelerinde saygı gören, sevilen ve değer verilen bireyler olmalarıyla bilinirler.