Pucca'dan "Evimi mahvetti" diyen Tuba Ünsal'a jet cevap! Tartışma yargıya taşınıyor

Sosyal medya fenomeni Pucca, "Evimi mahvetti" diyen Tuba Ünsal'a cevap verdi. Pucca "Sessiz kalmamın bir nedeni var elbet. Onu gün gelince öğreneceksiniz ancak, ben yasal haklarımı hepinize karşı kullanacağım" diyerek Ünsal ve eski ev sahibine dava açacağını duyurdu.

Manken ve oyuncu Tuba Ünsal, eski kiracısı fenomen Pucca ile ilgili çarpıcı iddialarda bulunmuştu. Ünsal, "Yıllarca benim evimde kiracımdı Pucca/Pınar. Evimi mahvetti demek az kalır sanırım yaşadığı tüm travmaların cezasını eve kesti o kadar kötüydü durum. Aylarca kira ödemedi, haber bile vermeden evi boşalttı." diyerek fenomeni topa tutmuştu.

JET YANIT

Asıl adı Selen Pınar Işık olan Pucca'dan ise "Evimi mahvetti" diyen Tuba Ünsal’a cevap gecikmedi. Fenomen isim ünlü mankene ve şimdiki ev sahibine dava açacağını duyurdu.

"YASAL HAKKIMI KULLANACAĞIM"

Selen Pınar Işık, Tuba Ünsal’ın iddialarına cevap verdi: Aaa! Yeter iyice vurun abalıya yaptınız! Yıllarca oturmuşum yalanını geçtim, zaten o evde hamile kaldım, son 3 ayında da taşındım. Hamileliğim yıllarca sürecek değil herhalde. Çıkacağımız tarihi de söyledik kendisi bizden sözleşme bitimine kadarını istedi. Depozitoya sayıldı. Çıkma nedenimiz de ev rutubet içindeydi ve ağrımayan kemiğim kalmamıştı. Köpeklerimizden de herkes şikayetçiydi. Bir de neden sadece ben? Kusura bakmayın da ben tek başıma mı yaşadım? Oh ne güzel ya partilerinize çağırıp, paylaşım isterken bu konu yoktu da şimdi mi geldi aklınıza. Bin tane derdim var başımda, sessiz kalmamın bir nedeni var elbet… Onu da günü gelince öğreneceksiniz ama zorluyorsunuz artık. Ben bugünleri de atlatırım ama emin olun. Bir de madem bu kadar muzdaribtiniz o halde yasal hakkınızı kullansaydınız, varsa öyle bir hak iddianız yine kullanabilirsiniz, çünkü ben yasal haklarımı hepinize karşı sonuna kadar kullanacağım emin olun!