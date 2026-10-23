Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımları ve markalarla yaptığı iş birlikleriyle de adından söz ettiren Hande Erçel'in Instagram üzerinden elde ettiği reklam geliri şaşırttı. Ünlü oyuncunun Instagram hikayelerinde paylaştığı reklam içerikleri karşılığında aldığı öne sürülen ücret ağızları açık bıraktı Erçel'in yalnızca 24 saat boyunca yayında kalan bir reklam hikayesi için kazandığı iddia edilen rakam dikkat çekti.

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Sosyal medyanın markalar açısından önemli bir reklam ve tanıtım alanına dönüşmesiyle birlikte, geniş takipçi kitlelerine sahip ünlü isimlerin dijital platformlardan elde ettiği gelirler de merak konusu olmaya devam ediyor. Erçel'in bir günlük süreyle görüntülenebilen reklam paylaşımları için aldığı öne sürülen ücret de sosyal medya reklamcılığının ulaştığı ekonomik boyutu yeniden gündeme taşıdı.

Sadece 24 saat yayında kalıyor! Hande Erçel'in Instagram reklam ücreti ağızları açık bıraktı

24 SAAT İÇİN 700 BİN TL

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programında gündeme getirilen iddiaya göre Hande Erçel, Instagram hesabında yayımladığı reklam içerikli hikayeler karşılığında 500 bin ila 700 bin TL arasında ücret alıyor.

Söz konusu paylaşımların 24 saat sonra platformdan otomatik olarak kalkması, iddia edilen kazancın büyüklüğünü ortaya koyuyor.

Sadece 24 saat yayında kalıyor! Hande Erçel'in Instagram reklam ücreti ağızları açık bıraktı

ULUSLARARASI MARKALARLA İŞ BİRLİKLERİ YAPIYOR

Oyunculuk kariyeriyle Türkiye'de geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hande Erçel, uluslararası alandaki tanınırlığıyla da dikkat çekiyor. Kerem Bürsin ile başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı projesinin yurt dışında da ilgi görmesiyle farklı ülkelerden takipçilere ulaşan oyuncu, kariyerini farklı alanlardaki iş birlikleriyle sürdürüyor.

Instagram hesabını aktif olarak kullanan Erçel, günlük hayatından kesitlerin yanı sıra katıldığı etkinliklere ve markalarla gerçekleştirdiği iş birliklerine ilişkin paylaşımlara da yer veriyor.

Moda dünyasındaki etkinliği ve çeşitli davetlerdeki görünümleriyle sık sık gündeme gelen oyuncunun sosyal medyadaki görünürlüğü, markaların tanıtım çalışmalarında da öne çıkmasını sağlıyor.

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