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Salman Khan'la çalıştı, çetenin hedefi oldu: Ünlü oyuncu Tiger Shroff'a silahlı saldırı!

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Bollywood yıldızı Tiger Shroff, Mumbai’deki bir doğum günü çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ünlü oyuncu yara almadan kurtulurken, şoförü ve bir hayranı yaralandı. Saldırının Salman Khan ve Lawrence Bishnoi Çetesi ile bağlantılı olabileceği iddiası gündeme geldi.

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Hindistan’ın Mumbai kentinde Bollywood oyuncusu Tiger Shroff’un aracına yönelik silahlı saldırı paniğe neden oldu. Juhu bölgesinde meydana gelen olayda saldırganların araca en az 4 el ateş ettiği belirtilirken, ünlü oyuncu saldırıdan yara almadan kurtuldu. Olayda Shroff’un şoförü ile bir hayranının yaralandığı bildirildi.

Juhu polisi tarafından yapılan açıklamaya göre Tiger Shroff, bölgedeki bir doğum günü kutlamasına katılmıştı. Oyuncunun etkinlikten ayrıldığı sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişiler araca ateş açtı.

Salman Khan'la çalıştı, çetenin hedefi oldu: Ünlü oyuncu Tiger Shroff'a silahlı saldırı!
Başlık ResmiSalman Khan'la çalıştı, çetenin hedefi oldu: Ünlü oyuncu Tiger Shroff'a silahlı saldırı!
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Saldırının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergâhlarını tespit etti. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 saldırganın yakalanması için operasyon başlatıldı.

Salman Khan'la çalıştı, çetenin hedefi oldu: Ünlü oyuncu Tiger Shroff'a silahlı saldırı!
Başlık ResmiSalman Khan'la çalıştı, çetenin hedefi oldu: Ünlü oyuncu Tiger Shroff'a silahlı saldırı!

SALDIRININ NEDENİ SALMAN KHAN MI?

Shroff'un neden hedef alındığı henüz bilinmezken, Hint basınında yer alan haberlerde Shroff’un ünlü oyuncu Salman Khan ile olan ilişkisi ve ortak çalışmaları nedeniyle hedef alındığı öne sürüldü. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Salman Khan'la çalıştı, çetenin hedefi oldu: Ünlü oyuncu Tiger Shroff'a silahlı saldırı!
Başlık ResmiSalman Khan'la çalıştı, çetenin hedefi oldu: Ünlü oyuncu Tiger Shroff'a silahlı saldırı!

Öte yandan Salman Khan, 1998 yılındaki bir film çekimi sırasında kutsal kabul edilen "kara geyik" türünü avladığı gerekçesiyle Lawrence Bishnoi Çetesi’nin hedefi haline gelmiş ve Khan ile iş yapanlar çete tarafından tehdit edilmişti.

Khan'ın Mumbai’deki ünlü evi Galaxy Apartments'ın önünde 2024 Nisan’da motosikletli saldırganlar tarafından ateş açılmıştı.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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