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Süper Dadı’nın Buğra’sı yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini görenler tanıyamadı

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Süper Dadı’nın Buğra’sı yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini görenler tanıyamadı
Başlık ResmiSüper Dadı’nın Buğra’sı yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini görenler tanıyamadı "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Süper Dadı programıyla hafızalara kazınan Buğra yıllar sonra ortaya çıktı. Eser Yenenler Show’a katılan genç isim, hem e-ticaretle uğraştığı yeni hayatını anlattı hem de stüdyodakilere neşeli anlar yaşattı.

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Çağla Çağlar
ÇAĞLA ÇAĞLAR

Ekranların bir dönemine damga vuran "Süper Dadı" programının en çok konuşulan çocuklarından biri olan ve sosyal medyada geniş bir kitle tarafından tanınan Buğra, yıllar sonra ortaya çıktı.

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Eser Yenenler’in hazırlayıp sunduğu "EYS" programına konuk olan Buğra, değişimi ile izleyenleri şaşırttı.

Süper Dadı’nın Buğra’sı yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini görenler tanıyamadı
Başlık ResmiSüper Dadı’nın Buğra’sı yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini görenler tanıyamadı

ŞİMDİLERLERDE E-TİCARETLE UĞRAŞIYOR

Geçmişte programda sergilediği agresif tavırlar ve kardeşine yönelik davranışlarıyla hafızalara kazınan Buğra, şu an 20 yaşına girdiğini ve kendi hayatını kurduğunu belirtti.

Süper Dadı’nın Buğra’sı yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini görenler tanıyamadı
Başlık ResmiSüper Dadı’nın Buğra’sı yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini görenler tanıyamadı

Çocukluk yıllarında yaşadığı bu popülerliği kullanmadığını ve uzun süre sosyal medyadan uzak durduğunu ifade eden genç isim, günümüzde e-ticaret sektörüyle ilgilendiğini ve yurt dışından ürün ithal ederek Türkiye'de satış yaptığını açıkladı.

Süper Dadı’nın Buğra’sı yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini görenler tanıyamadı
Başlık ResmiSüper Dadı’nın Buğra’sı yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini görenler tanıyamadı

"SÜPER DADI SAHTE ÇIKTI"

Programda çocukların ceza yöntemi olarak paspas üzerinde oturtulmasına da değinen Buğra, eğlenceli açıklamalarda bulundu.

Süper Dadı’nın Buğra’sı yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini görenler tanıyamadı
Başlık ResmiSüper Dadı’nın Buğra’sı yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini görenler tanıyamadı

O dönem kendilerine paspas cezası verilmesini espriyle eleştiren Buğra, programdaki "Süper Dadı" karakteriyle ilgili olarak, "O dadı gerçekti ama sertifikası sahte çıktı, bizi boşuna paspasta bekletmişler" diyerek stüdyodakileri güldürdü.

Süper Dadı’nın Buğra’sı yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini görenler tanıyamadı
Başlık ResmiSüper Dadı’nın Buğra’sı yıllar sonra ortaya çıktı: Son halini görenler tanıyamadı
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