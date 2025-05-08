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Şarkıcı Yusuf Güney sektör değiştirdi! Yeni işi herkesi şaşırttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şarkıcı Yusuf Güney sektör değiştirdi! Yeni işi herkesi şaşırttı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

‘Bunalım’, ‘Sevdaluğun Sarmadı’ gibi hit şarkılarla tanınan Yusuf Güney, müzik dışında yeni bir alana yöneldi. Ünlü şarkıcı, ticarete atıldığını açıklayarak 'Çalışmaya devam' mesajı verdi.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün alışveriş için geldiği bir AVM’de objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde mağazaları gezen Güney, alışveriş sonrası açık hava alanında bir kafede kahve molası verdi.

Yusuf Güney
Yusuf Güney

TİCERETE ATILDIĞINI DUYURDU

Akşam’ın haberine göre, restoran çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Güney, güzel havanın tadını çıkardığını söyledi. Ancak asıl sürpriz açıklamasını sohbetin sonunda yaptı.

Şarkıcı Yusuf Güney sektör değiştirdi! Yeni işi herkesi şaşırttı - 2. Resim

Müzik kariyerinin yanı sıra artık ticaretle de ilgilendiğini belirten Güney, "Her şey yolunda arkadaşlar, biraz temiz hava alıyorum. Şimdilerde ticarete atıldım. İşletme sahibi olarak yeni bir sayfa açıyorum. Yakında reklam ortaklıklarımız da olacak, çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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