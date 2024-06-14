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Survivor yarışmacılarının çakarlı araç paylaşımı cezasız kalmadı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor yarışmacılarının çakarlı araç paylaşımı cezasız kalmadı!

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dün Survivor yarışmasının finaline yetişmek için çakarlı ve sirenli araç kullanan yarışmacılardan Sahra Işık ve Damla Can sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Bakan Yerlikaya, araç sürücüsüne idari para cezasının uygulandığını ve çakar/siren tertibatının söküldüğünü duyurdu. Yerlikaya, "Usülsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kaydetti. 

Survivor All Star 2024'ün dün finali vardı. Dün düzenlenen final gecesi kadar yarışmacılar da sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Final gecesine konuk olarak katılan bu sezonun diğer yarışmacılarının trafikteki hali ise tepkilere yol açtı.

Survivor 2024 yarışmacılarından Sahra Işık ve Damla Can, finale çakarlı ve sirenli araçla yetişti. İki isim o anları da sosyal medyada paylaştı.

USULSÜZLÜĞE GEÇİT YOK!

İstanbul trafiğindeki o görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Gereği yapıldı" notunu düştüğü sosyal  medya paylaşımında yarışmacılara cezai işlem uygulandığını duyurdu. 

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Sivil Trafik Ekiplerimizin 

Sosyal medya ve ulusal basına yansıyan “Bir yarışma programının 3 yarışmacısının İstanbul'daki büyük finale çakarlı araçla gitmesi” haber ve görüntülerine yönelik yaptığı çalışmalarda;

Bu araç sürücünün “ışıklı ve sesli uyarı işareti veren cihazları, mevzuatta izin verilmeyen bir araca  taktığı ve kullandığı tespit edilmiş ve yakalanmıştır. 

Araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış ve çakar/siren tertibatı söktürülmüştür. 

Görevi sırasındaki ambulans, itfaiye ve polis araçlarımızın trafikteki önceliği insan sağlığı ve suçlularla mücadeleye yöneliktir.

Usülsüz çakar kullanan ve trafikte üstünlük taslayanlara asla müsaade etmeyeceğiz.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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