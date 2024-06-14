Survivor All Star finaline çakarlı araçla gelen eski yarışmacılar tepki çekti

Survivor All Star 2024 şampiyonu belli oldu: Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele! İşte kupanın sahibi...

Survivor All Star 2024 şampiyonu belli oldu: Ogeday, Nefise, Seda ve Batuhan arasında nefes kesen mücadele! İşte kupanın sahibi...

Survivor All Star 2024’ün merakla beklenen finali dün akşam İstanbul’da yapıldı. Finale çakarlı araçla gelen eski Survivor yarışmacısı Sahra Işık tepki çekti. Araçta Damla Can ve Yağmur Banda da yer aldı. Öte yandan araçtaki Işık’ın peş peşe siren çaldığı ve anons yaptığı da görüldü.

Eski yarışmacılar Sahra Çakar, Damla Can ve Yağmur Banda; Survivor All Star finali için dün akşam yola koyuldu. Trafikte çakarlı araçla ilerleyen isimler sosyal medyada tepkilerin odağı haline geldi.

“DEVAM ET, SURVİVOR FİNALİ DEVAM ET”

3 eski yarışmacı şoför koltuğunda bir başkasının olduğu çakarlı araçla finalin yapıldığı Sancaktepe’ye gitti. Ön sağ koltukta oturan Sahra Işık, sık sık siren çaldı. Işık’ın “Devam et, Survivor finali devam et…” diye anons yapması dikkat çekti. Öte yandan yaptığı anonsla geçiş üstünlüğü sağlamaya da çalıştı.

TEPKİ ÇEKTİ: CEZA UYGULANSIN!

Trafik kurallarını hiçe sayan ve çakarlı ışıklarla donatılmış araçta seyir halinde giden isimler çok sayıda eleştiri aldı. Öte yandan görüntüler sosyal medyada da hızla yayıldı.

Çok sayıda kullanıcı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya çağrı yaparak ceza almalarını istedi. Kullanıcılar “Gerekeni lütfen yapın” , “Ceza uygulandığını duymak isterim” gibi mesajlar paylaştı. Video ayrıca ihbar olarak güvenlik güçlerine de iletildi.