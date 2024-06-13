Survivor All Star 2024 şampiyonu belli oluyor! İşte kupanın ve ödülün sahibi...

Survivor All Star 2024 heyecanında 6 aylık mücadele bu akşam son buluyor ve bu senenin şampiyonu belli oluyor. Yarı finale kalan Seda, Batuhan, Ogeday ve Nefise arasında şampiyonluk yarışı yaşanıyor. Peki, İstanbul'daki canlı final gecesinde Survivor All Star 2024 sezonunda kim birinci olacak, kupayı kim kaldıracak? İşte detaylar...

Canlı Anlatım Özeti OGEDAY VE NEFİSE FİNALDE

İLK TUR KARŞILAŞMASINDA NELER OLDU?

ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR!

13.06.2024 22:45

OGEDAY VE NEFİSE FİNALDE

Finale kalan başarılı yarışmacı Ogeday şöyle konuştu:

Öncelikle Seda abla gerçek bir savaşçı. Onu çok tebrik ediyorum, mükemmel bir yarışmacı. Beni inanılmaz zorladı. Bazı sayılarda şana bana güldü. Şu an son bir basamak kaldı. Bu sezon çok yorulduk. Bu finale çıkışımı sevdiklerime armağan ediyorum.

Finale adını yazdıran diğer yarışmacı Nefise ise şunları söyledi:

Batuhan’ı çok tebrik ediyorum, onu yendiğim için sevindim ama bir yandan da üzgünüm. Ogeday ile rakibim. Elimden geleni yapacağım. Kendimi iyi hissediyorum. Hakkı olan kazansın.

13.06.2024 21:00

İLK TUR KARŞILAŞMASINDA NELER OLDU?

Survivor All Star’ın final gecesinde Ogeday ile Seda, Nefise ile Batuhan karşı karşıya geliyor. 6 olan kazanıyor...

İlk olarak Ogeday ve Seda yarıştı. İlk sayıyı Ogeday aldı.

İkinci olarak Batuhan ve Nefise yarıştı. Sayıyı kazanan isim Nefise oldu.

Ogeday ve Seda yeniden parkura çıktı. Sayıya giden Ogeday, skoru 2-0 yaptı.

Batuhan ve Nefise yeniden parkurda ter döktü. Sayıyı alan Nefise 2-0 öne geçti.

Ogeday ile Seda yarışında, sayıyı Seda aldı. Skor 2-1 oldu, fark 1’e düştü.

Batuhan ile Nefise oyuna devam etti. Önemli 2 sayı alan Nefise peş peşe isabetli atışlarıyla skoru 3-0 yapmayı başardı.

Ogeday ve Seda yeniden parkurda yerlerini aldı. Labutları önce deviren Ogeday skoru 3-1 yaptı.

Batuhan ve Nefise bir kez daha parkura çıktı. Hızlı ve isabetli olan Nefise 4-0’lık skorla arayı açtı.

Ogeday ve Seda süratle atışlarını yaptı. Kazanan isim Ogeday skoru 4-1 olarak güncelledi.

Nefise ve Batuhan mücadelesinde bu kez sayıyı Batuhan aldı. Skor 4-1 oldu.

Ogeday ve Seda parkurda kıran kırana bir mücadele gerçekleştirdi. Ogeday’ın galibiyetiyle skor 5-1 oldu.

Nefise ile Batuhan yeniden yarıştı. Nefise galip geldi. 5-1’lik skorla büyük avantaj yakaladı.

Ogeday ve Seda yarışında üst düzey konsantrasyon hakimdi. Seda elinden geleni yaptı ancak başarılı olamadı. Ogedat 6-1’lik skorla adını final mücadelesine yazdırdı ve gecenin ilk finalisti oldu. Seda Ocak ise final gecesinde ilk turda elendi ve Survivor hayallerine veda etti.

Survivor final mücadelesi Batuhan ve Nefise mücadelesiyle devam etti. Nefise skoru 6-1 yaptı ve finalde Ogeday’ın rakibi oldu. Batuhan ise Survivor’a veda etti.

13.06.2024 20:30

ŞAMPİYON BELLİ OLUYOR!

TV8'in sevilen yarışması Survivor All Star 2024 bu sene SMS'siz formatıyla izleyiciyle buluştu. İlk bölümüyle 1 Ocak 2024'te başlayan serüven 13 Haziran 2024 final gecesiyle noktalanıyor. Şampiyonu öğrenmeye saatler kaldı. Peki, Seda mı, Batuhan mı, Ogeday mı, Seda mi, Nefise mi şampiyon olacak? İşte Survivor şampiyonu ve ödülü!

Survivor 2024 All Star sezonu görkemli bir törenle son buluyor. Final gecesi İstanbul Sancaktepe'deki Nefes Orman'da yapılıyor. Final gününde sona kalan 4 yarışmacı arasından şampiyon belli oluyor...

Yer: İstanbul