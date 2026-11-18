Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Alp Önder Özpamukçu, iklim krizi ve tedarik sorunlarının gıda arzını tehdit ettiğini belirterek tarıma yatırım ve üretimde izlenebilirlik çağrısı yaptı. Özpamukçu, Türkiye’de tarımsal kooperatiflerin payının yüzde 5’in altında kaldığına dikkat çekti.

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Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu; iklim değişikliği, kuraklık, su kaynaklarının azalması, jeopolitik gelişmeler ve tedarik zincirindeki kırılganlıkların gıda arzını doğrudan etkilediğine dikkati çekerek, güvenilir gıdaya erişimin sağlanabilmesi için tarladan sofraya uzanan bütün süreçlerin izlenebilir olması gerektiğini söyledi.

GDP’nin düzenlediği ve bu yıl ‘Hazır mıyız?’ temasıyla gerçekleştirilen 12. Ortak Gelişim Kongresi’nde konuşan Özpamukçu, üreticiden işleyiciye, lojistikten perakendeciye kadar tüm paydaşların sorumluluk üstlendiği bütüncül bir sistemin gerekliliğini vurguladı.

GPD Başkanından gıda güvenliği çağrısı: Tarladan sofraya izlenebilirlik şart

Gıda kaybı ve israfıyla mücadelenin ekonomik bir zorunluluk olduğuna dikkat çeken Özpamukçu, gıda perakendesi faaliyetlerinin yaklaşık yüzde 80’inin tarımsal üretimle bağlantılı olduğuna işaret ederek, tarımın yalnızca desteklenmesi gereken bir sektör değil, ülkenin ekonomik kalkınmasının ve gıda güvenliğinin stratejik motorlarından biri olarak ele alınması gerektiğini vurguladı.

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Tarıma yapılacak yatırımların geri dönüş süresinin doğru planlama, verimlilik artışı ve üretim kayıplarının azaltılmasıyla oldukça kısalabildiğini belirten Özpamukçu, tarımsal yatırımların yalnızca üretimi değil; gıda sanayisini, lojistiği, ambalajı, teknolojiyi ve perakendeyi de güçlendirdiğini belirtti.

GPD Başkanından gıda güvenliği çağrısı: Tarladan sofraya izlenebilirlik şart

Avrupa Birliği’nde tarımsal ürünlerin pazarlanmasında kooperatiflerin payının yaklaşık yüzde 40, Türkiye’de ise yüzde 5’in altında olduğuna ilişkin değerlendirmeleri paylaşan Özpamukçu, üreticilerin yalnızca ürün tedarikçisi olarak kalmayıp kendi markalarıyla katma değer oluşturabilen, ihracata açılabilen işletmelere dönüşmesinin önemine değindi. Özpamukçu, GPD üyelerinin Türkiye’nin 81 ilinde 50 binin üzerinde satış noktası ve 500 bini aşan istihdam gücüne sahip olduğunu kaydetti.





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