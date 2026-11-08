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Temeli 2027’de atılacak! Polislere kira öder gibi konut fırsatı, ilk 2 bin konut Ankara’da inşa edilecek

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Temeli 2027’de atılacak! Polislere kira öder gibi konut fırsatı, ilk 2 bin konut Ankara’da inşa edilecek
Başlık ResmiTemeli 2027’de atılacak! Polislere kira öder gibi konut fırsatı, ilk 2 bin konut Ankara’da inşa edilecek "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi’nin müjdesini verdiği polislerin ev sahibi olmasını sağlayacak konut projesinde detaylar yavaş yavaş netleşiyor. Konut projesi için yapılan ihtiyaç anketine göre en fazla talep Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya'dan geldi. İlk etapta Ankara’da 2 bin konut inşa edilecek. Çizimleri başlanan konutların temeli 2027’de atılacak.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin kısa süre önce duyurduğu polislerin ev sahibi olmasını sağlayacak projenin detayları netleşmeye başladı. Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) tarafından yürütülen konut projesi nasıl ilerleyecek? Polislere hangi imkanlar sunulacak? İşte detaylar…

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Bakan Çiftçi katıldığı bir televizyon canlı yayınında yaptığı açıklamada, POLSAN aracılığıyla polislerin kira öder gibi uzun vadeli ödeme koşullarıyla ev sahibi olabilmesi için çalışma başlattıklarını duyurmuştu.

Temeli 2027’de atılacak! Polislere kira öder gibi konut fırsatı, ilk 2 bin konut Ankara’da inşa edilecek
Başlık ResmiTemeli 2027’de atılacak! Polislere kira öder gibi konut fırsatı, ilk 2 bin konut Ankara’da inşa edilecek

BÜYÜK ŞEHİRLERE YAYILACAK

Çiftçi, "Muhtemelen önümüzdeki aylarda temelini atacağız bunun. 2027 yılı itibarıyla Ankara'dan başlattığımız bu çalışmayı daha sonra İstanbul'a, İzmir'e, diğer büyük şehirlere yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Temeli 2027’de atılacak! Polislere kira öder gibi konut fırsatı, ilk 2 bin konut Ankara’da inşa edilecek
Başlık ResmiTemeli 2027’de atılacak! Polislere kira öder gibi konut fırsatı, ilk 2 bin konut Ankara’da inşa edilecek

ANKARA'DA 2 BİN DAİRE

Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) tarafından yürütülen konut projesi için ihtiyaç anketi yapıldı. Sabah gazetesinden Sena Sayın’ın haberine göre anket sonuçlarında en fazla talep Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun ve Konya'dan geldi. Üyelerin ilk tercihi olan Ankara'da 2 bin dairelik projenin çizim çalışmalarına başlandı. Projede inşaat çalışmalarının Mayıs 2027'de başlaması hedefleniyor.

Temeli 2027’de atılacak! Polislere kira öder gibi konut fırsatı, ilk 2 bin konut Ankara’da inşa edilecek
Başlık ResmiTemeli 2027’de atılacak! Polislere kira öder gibi konut fırsatı, ilk 2 bin konut Ankara’da inşa edilecek

GÜVENLİK, PARK, SPOR ALANI TALEPLER ARASINDA

Ankette, polislerin konut ihtiyacının bulunduğu illerin dışında tercih ettikleri daire büyüklükleri ve hayat alanlarına ilişkin beklentiler de değerlendirildi. Güvenlik hizmeti, çocuk oyun alanları, peyzaj düzenlemeleri ve spor alanları üyelerin öne çıkan talepleri arasında yer aldı.

Temeli 2027’de atılacak! Polislere kira öder gibi konut fırsatı, ilk 2 bin konut Ankara’da inşa edilecek
Başlık ResmiTemeli 2027’de atılacak! Polislere kira öder gibi konut fırsatı, ilk 2 bin konut Ankara’da inşa edilecek

POLSAN'ın Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve diğer ilgili kurumlarla arazi alımı konusunda görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

Temeli 2027’de atılacak! Polislere kira öder gibi konut fırsatı, ilk 2 bin konut Ankara’da inşa edilecek
Başlık ResmiTemeli 2027’de atılacak! Polislere kira öder gibi konut fırsatı, ilk 2 bin konut Ankara’da inşa edilecek

ULUS'A POLİSEVİ YAPILACAK

Öte yandan Bakan Çiftçi, Ankara'yı huzur ve güvenin şehri, tarih ve kültürün başkenti yapmak için çalıştıklarını belirterek Ulus'ta yürütülen çalışmalara dikkat çekmişti.

Bakan Çiftçi “Bölgenin manevi ve kültürel dokusuna uymayan, vatandaşımızın huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden yapılara neşter vurduk. Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan dönüşüm bölgesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren, tarihi kimliğe zarar veren tüm yapıların ve batakhanelerin yıkım işlemlerini tavizsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz” demişti.

Bakan Çiftçi Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetlerevi kazandırmayı planladıklarını bildirmişti.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: HABER MERKEZİ
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