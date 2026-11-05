İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu! Ankara Ulus'ta yeni dönem: Polisevi ve Vilayetlerevi yapılacak

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Ankara'nın tarihi merkezi Ulus'ta kapsamlı bir dönüşüm çalışması başlatıldığını açıkladı. Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'nde mevzuata aykırı yapıların yıkıldığını belirten Çiftçi, bölgenin tarihi ve kültürel mirasının gün yüzüne çıkarılacağını duyurdu. Bakan Çiftçi, Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetlerevi kazandırılacağını da açıkladı.

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İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Ankara'nın tarihi ve kültürel mirasının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Sosyal medya hesabından "Ankara'nın manevi mirasına sahip çıkıyoruz" başlığıyla paylaşım yapan Çiftçi, başkentin tarihi merkezi Ulus'ta yeni bir dönüşüm sürecinin başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu! Ankara Ulusta yeni dönem: Polisevi ve Vilayetlerevi yapılacak

ULUS'TA MEVZUATA AYKIRI YAPILAR YIKILIYOR

Ankara'yı huzur ve güvenin şehri, tarih ve kültürün başkenti yapmak için çalıştıklarını belirten Bakan Çiftçi, Ulus'ta yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

Çiftçi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'mızın kalbi, tarihin ve maneviyatın beşiği Ulus'ta yepyeni bir dönemi başlatıyoruz."

Bölgenin tarihi kimliğine zarar veren yapılara müdahale edildiğini ifade eden Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgenin manevi ve kültürel dokusuna uymayan, vatandaşımızın huzurunu bozan ve güvenliği tehdit eden yapılara neşter vurduk.

Ulus, Çankırı Caddesi ve İsmetpaşa Mahallesi'ni kapsayan dönüşüm bölgesinde mevzuata aykırı faaliyet gösteren, tarihi kimliğe zarar veren tüm yapıların ve batakhanelerin yıkım işlemlerini tavizsiz bir şekilde gerçekleştiriyoruz."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu! Ankara Ulusta yeni dönem: Polisevi ve Vilayetlerevi yapılacak

ANKARA ULUS'A POLİSEVİ VE VİLAYETLEREVİ YAPILACAK

Bakan Çiftçi, Ulus'un güvenlik ve kamu hizmetleri açısından da yeniden düzenleneceğini açıkladı.

Bölgenin asayişini ve huzurunu kalıcı olarak sağlamayı amaçladıklarını belirten Çiftçi, Ulus'a modern bir Polisevi ve Vilayetlerevi kazandırmayı planladıklarını bildirdi.

Yeni projelerin, tarihi bölgenin dönüşüm çalışmalarıyla birlikte hayata geçirilmesi hedefleniyor.

HACI BAYRAM-I VELİ TÜRBESİ VE ANKARA KALESİ VURGUSU

Ulus'taki tarihi ve kültürel değerlerin ön plana çıkarılacağını belirten Çiftçi, bölgedeki önemli yapıları da sıraladı.

Bakan Çiftçi, "Hacı Bayram-ı Veli Türbesi, Augustus Tapınağı, Tarihi Roma Hamamı, Ankara Kalesi, 1. Meclis Binası ve tarihi Kral Yolu'nu kapsayan muazzam mirasımızı tüm ihtişamıyla gün yüzüne çıkarıyoruz" dedi.

Söz konusu çalışmalarla Ankara'nın tarihi kent merkezindeki kültürel ve turistik potansiyelin artırılması amaçlanıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu! Ankara Ulusta yeni dönem: Polisevi ve Vilayetlerevi yapılacak

ANKARA'YA YENİ KÜLTÜR YOLU GÜZERGÂHI

Bakan Çiftçi, bölgede gerçekleştirilecek yatırımların kesintisiz bir Kültür Yolu güzergâhıyla birleştirileceğini de duyurdu.

Tarihi yapıların ve kültürel alanların birbirine bağlanmasıyla Ulus'un turizm açısından daha fazla öne çıkarılması hedefleniyor.

Çiftçi, açıklamasında şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm bu yatırımları kesintisiz bir Kültür Yolu güzergâhıyla bütünleştirerek Ankara'nın binlerce yıllık kadim tarihini dünya turizmine açacağız. Ulus; tarihi dokusuyla bütünleşen, nezih, güvenli ve başkentimize yakışır bir cazibe merkezi olacak."

Bakan Çiftçi, paylaşımını "Ankara'mıza ve ülkemize hayırlı olsun" sözleriyle tamamladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi duyurdu! Ankara Ulusta yeni dönem: Polisevi ve Vilayetlerevi yapılacak

ULUS'TAKİ EĞLENCE MEKÂNLARINDA YIKIM BAŞLAMIŞTI

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Ulus semtinde, Çankırı Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bazı eğlence mekânlarına yönelik daha önce denetimler gerçekleştirilmişti.

13 Ekim'deki "Ailem Güvende" operasyonu kapsamında çok sayıda işletme hakkında işlem yapılmış, işletme koşullarına uygun olmadığı belirlenen bazı yapılar için yıkım kararı alınmıştı.

Altındağ Belediyesi ekipleri, mevzuata aykırı yapıların yıkımına 28 Ekim'de başlamıştı.

Bakan Çiftçi'nin son açıklamasıyla birlikte Ulus'ta yürütülen çalışmaların tarihi ve kültürel mirası öne çıkaran projelerle devam edeceği bildirildi.

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