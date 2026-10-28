Ankara'daki pavyonlar yıkılıyor! 'Uyuşturucu ve fuhuş mekanı' iddiasıyla mühürlenmişlerdi
Ankara Ulus'ta bulunan pavyon ve eğlence merkezleri için yıkım kararı alındı. Çankırı Caddesi'nde bulunan ve işletme şartlarına uygun olmayan pavyonlar yıkılıyor. Çalışmalar kapsamında Ulus'un tarihi kimliğine kavuşturulması ve kültürel dokunun ön plana çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi. 13 Ekim'de Ulus'ta yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonu kapsamında çok sayıda pavyon mühürlenmişti. İşletmeler hakkında fuhuş, uyuşturucu, müstehcenlik ve çocukların istismarıyla bağlantılı faaliyete ortam sağlama suçlarından işlem yapılmıştı.
Ankara'da birçok pavyon ve eğlence merkezinde yıkım çalışmaları başladı. 'Fuhuş, uyuşturucu, müstehcenlik ve çocukların istismarı' suçları ile mücadele kapsamında 13 Ekim'de mühürlenen çok sayıda mekan için yıkım kararı alındı.
Ulus'taki Çankırı Caddesi'nde yer alan, işletme şartlarını karşılamayan mekanlar için harekete geçildi.
TEK TEK YIKILIYORLAR
Altındağ Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, işletme şartlarına uygun olmayan pavyonlar ve eğlence merkezleri bir bir yıkılıyor.
AMAÇ TARİHİ KİMLİĞİ YENİDEN HAYATA GEÇİRMEK
Alınan kararla birlikte Ulus'un tarihi kimliğinin, kültürel mirasının ve estetik dokusunun yeniden ön plana çıkarılmasının hedeflendiği vurgulandı.
Proje kapsamında bölgenin daha düzenli ve modern bir yapıya kavuşması hedefleniyor.
ÇOK SAYIDA MEKAN MÜHÜRLENMİŞTİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 13 Ekim'de yürütülen 'Ailem Güvende' operasyonu kapsamında Ulus bölgesinde yer alan 20 eğlence mekanı mühürlenmişti.
SUÇ MEKANLARINA DÖNMÜŞLERDİ
İşletmeler hakkında fuhuş, uyuşturucu, müstehcenlik ve çocukların istismarıyla bağlantılı faaliyetlere ortam sağlandığı yönünde iddialar bulunuyordu.
Ayrıca reşit olmayan kişilerin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin bulguların soruşturma dosyasında yer aldığı iddia edildi.