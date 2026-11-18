Tarihin gördüğü en acımasız sürgüne mahkûm edilen Ahıska Türkleri ata ocağına döneceği günü hasretle bekliyor.

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Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) diktatörü Josef Stalin’in emriyle önce isimleri değiştirilen ardından sürgüne mahkûm edilen Ahıska Türkleri aradan geçen 82 yıla rağmen yurduna dönemiyor.

“Ahıska yalnızca Türklerin değil, bütün insanlığın vicdanında bir yaradır” diyen Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar “Bir gecede 90 bin Ahıska Türkü evinden, köyünden alınarak hayvan taşınan vagonlara bindirildi. Yolda 20 bin, gittikleri yerlerdeki şartlar sebebiyle 10 bin Türk hayatını kaybetti. O dönem 1 il, 5 ilçe ve 220 köy bir günde boşaltıldı. Soğuk bir kış gecesi meçhule gidiyorlardı. Nereye vardıklarını bilmiyorlar. Hafıza sıfırlanmış. Vatan yok. Gelecek yok. Hepsinin ocağı yanar hâlde kaldı.

Ahıska Türklerinin vatan hasreti sürüyor: 82 yıldır kanayan yara

Götürülenlerin çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardı. Aynı Stalin, eli silah tutan 40 bin Ahıska Türkü’nü cepheye sürdü. Ailelerini vagonlarla, evlatlarını ise tüfekle ölüme gönderen bir zihniyetti bu. O gençlerden geri dönen neredeyse olmadı. Yıllar sonra o Türklerden birçoğuna madalya vermeye kalkışmaları ise başka bir felaketti. Üstelik bu kayıplarımızın hiçbirisinin mezarı dahi yok” dedi.

DATÜB Genel Sekreteri Uçar “Yaşadığımız trajedinin tarifi yok. Vatanlarından koparılan milletimiz sürgün edildiği yolu dahi kendi elleriyle yaptı. Ahıska’nın yaşadığı tam anlamıyla soykırımdı. Stalin aslında tüm Kafkasya’dan İslam’ı silmek istiyordu. Yurtlarımıza da binlerce Ermeni yerleştirildi. Bizimle birlikte Hemşin, Kürt ve Ahıska Türkleri de bu korkunç projenin kurbanı oldu. Hâlihazırda Ahıska şehri, kasaba ve köyler Ermenilerin elinde. Gürcistan bize ‘Muhatabınız SSCB’ diyor. SSCB yıkıldığı için bu yöntemle sorumluluktan kaçıyor. 9 farklı ülkede yaşayan 750 bin Türk vatan hasretiyle yanıp tutuşuyor. Diğer halklar döndü ancak biz boynu bükük kaldık” diye konuştu.

Ahıska Türklerinin vatan hasreti sürüyor: 82 yıldır kanayan yara

SADECE TÜRKİYE SAHİPLENDİ

Fuat Uçar “Cumhurbaşkanı’mız Tayyip Erdoğan, Ahıska Türkleriyle yakından ilgileniyor. Son Ukrayna Savaşı’nda 1.000 aile Türkiye’ye yerleştirildi. ‘Vatansız’ denilmesin diye her Ahıskalıyı bağrına basan bir Türkiye var. Şu ana dek 300 bin Ahıska Türkü’ne vatandaşlık verildi. Ahıska Türklerini yerinde güçlü tutma konusunda da Cumhurbaşkanı’mız çok hassas” ifadesini kullandı.

DATÜB Başkanının “Ahıska’nın Türkiye ile Türk dünyasını birbirine bağlayan ikinci Zengezur” olduğu tespiti, Rus komplosunun gerçek amacını gösterir nitelikte. Ahıska’nın sahip olduğu konum sebebiyle yeniden şekillenen ticaret, lojistik ve enerji hatları açısından Zengezur’dan farklı olmadığını vurgulayan Uçar “Bizi farklı ülkelere ayırıp, bağımızı koparmak istedikleri için yurdumuzdan sürdüler” dedi.

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