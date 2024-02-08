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    • Survivor'a veda eden Turabi'den dikkat çeken paylaşım

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Survivor&#039;a veda eden Turabi&#039;den dikkat çeken paylaşım
    Turabi Çamkıran, SURVİVOR ALL STAR, Haber

    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Şampiyon olmak için geldiği Survivor All Star'a sağlık sorunları nedeniyle veda etmek zorunda kalan Turabi'den ilk paylaşım geldi. Turabi "İnsan vücuduna 6 saat uyku yeterlidir diyen boyu devrilesice hariç herkese günaydın. Sağlık sorunlarım yüzünden bırakmak zorunda kaldım. Kimsenin baskısı altında kalmadan size elveda diyorum! Kabul ediyor musunuz?" diyerek sevenlerine seslendi.

    TV8'in ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star'da dün akşam beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Yarışmaya iddialı başlayan  eski şampiyon Turabi Çamkıran, rahatsızlığı nedeniyle yarışmadan çekildi. 

    "TURABİ DEVAM EDEMEYECEK"

    Acun Ilıcalı konseyde yaptığı konuşmada "Survivor'da Turabi kısa sürede büyük iz bıraktı. Geçtiğimiz hafta oyuna çıkarken sakatlığı oldu. 5 gün boyunca doktoruyla Turabi görüştü. Sonunda Turabi'den gelen haber maalesef iyi değil. Turabi yarışmanın geleceğiyle ilgili verdiği kararı bize açıkladı. Survivor All Star'a devam edemeyeceğini söyledi" diyerek ayrılığı duyurdu.

    Survivor'a veda eden Turabi'den dikkat çeken paylaşım

    İLK PAYLAŞIM

    Turabi yarışmadan ayrılır ayrılmaz sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşıma imza attı. Turabi yaptığı paylaşımda şunları söyledi: İnsan vücuduna 6 saat uyku yeterlidir diyen boyu devrilesice hariç herkese günaydın! Kusura bakmayın sevenlerim, kardeşlerim, abilerim, ablalarım, nenelerim ve de dedelerim. Sağlık sorunlarım yüzünden bırakmak zorunda kaldım. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Sakatlığın verdiği yetkiye dayanarak, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan size elveda diyorum! Kabul ediyor musunuz?"

    Survivor'a veda eden Turabi'den dikkat çeken paylaşım

    "HEPSİ SAYGIYI HAK EDİYOR"

    "Bana bu efsane sezonda yer veren ağabeyim Acun Ilıcalı'ya, arkada görünmeyen ama karınca gibi çalışan Acun Medya ekibine, sağlığımızla kendi evlatlarının sağlığı gibi ilgilenen doktorlarımıza ve sağlık ekibine, Survivor izleyicilerimize, yorum masasındaki yorumcularımıza, sosyal medya sayfalarının yöneticilerine canı gönülden teşekkür ederim. Böyle dev bir kadronun parçası olmak benim için bir onurdur. Tüm yarışmacı kardeşlerime canı gönülden başarılar diliyorum. Hepsi şampiyonluğu ve de en önemlisi bu çektikleri zorluklardan dolayı saygıyı sonuna kadar hak ediyorlar. Kazasız, belasız ve de sakatlıksız güzel bir sezon diliyorum hepsine. Allah'a emanet olun!"

    Survivor'a veda eden Turabi'den dikkat çeken paylaşım

     

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Turabi ÇamkıranSURVİVOR ALL STAR
    Haberler > Magazin > Survivor'a veda eden Turabi'den dikkat çeken paylaşım
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