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Survivor'da hamilelik iddiası! Acun Ilıcalı'dan net cevap geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor&#039;da hamilelik iddiası! Acun Ilıcalı&#039;dan net cevap geldi
Survivor All Star, Haber

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star'da bomba bir iddia ortaya atıldı. Adada mide bulantısı ve baş dönmesi yaşayan Merve Aydın'ın hamile olduğu öne sürüldü. Acun Ilıcalı ise iddialara "Yok değil, kesinlikle" sözleriyle son noktayı koydu.

TV8'de ekranalara gelen Survivor All Star'da her bölüm yeni bir gelişme yaşanıyor. Kıran kırana mücadelenin devam ettiği programda Merve Aydın'la ilgili ilginç bir iddia gündeme geldi.

MERVE AYDIN'IN HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Survivor All Star yarışmasının iddialı isimlerinden Merve Aydın'ın baş dönmesi ve mide bulantısı yaşaması üzerine sosyal medyada hamilelik söylentisi aldı başını gitti.

Survivor'da hamilelik iddiası! Acun Ilıcalı'dan net cevap geldi - 1. Resim

"DEĞİL, KESİNLİKLE"

Merve'nin 2 aylık hamile olduğu ve yakın zamanda adadan ayrılacağı iddiası Demet Akalın ve Jess'in programında gündeme geldi. Yayına konuk olan Acun Ilıcalı'ya sosyal medyanın gündemine oturan iddia soruldu.  Demet Akalın Akalın Acun Ilıcalı'ya "Merve hamile mi?" sorusunu da yöneltti. Acun Ilıcalı "Değil yok kesinlikle" sözleriyle iddialara son noktayı koydu.

Survivor'da hamilelik iddiası! Acun Ilıcalı'dan net cevap geldi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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