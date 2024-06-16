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Tahliye edilen Nihal Candan doğum gününü kutladı! Pastayı paylaştığı nota dikkat

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tahliye edilen Nihal Candan doğum gününü kutladı! Pastayı paylaştığı nota dikkat

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz haftalarda sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen Nihal Candan, gösterişli bir partiyle doğum gününü kutladı. Eski haline döndüğü görülen Candan, pastasını "Suçlu değil" notuyla paylaştı.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Bahar-Nihal Candan kardeşler tutuklanmıştı. Fazla kilo verdiği gerekçesiyle sağlık problemleri yaşayan Nihal Candan, geçtiğimiz ay tahliye edilmişti.

FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Kardeşi Bahar Candan cezaevinde olmasına rağmen hayatına kaldığı yerden devam eden Nihal Candan, son olarak gösterişli bir kıyafet ve pastayla doğum gününü kutladı. 29. yaşını kutlayan Candan'ın kilo aldığı gözlemlenirken, kutlama fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Candan, "Suçlu değil" notunu yazdı.

Tahliye edilen Nihal Candan doğum gününü kutladı! Pastayı paylaştığı nota dikkat - 1. Resim

EYLÜL AYINDA YARGILANACAKLAR

Öte yandan dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında soruşturma başlatılan Candan kardeşlerin yargılanmasına eylülde başlanacak. İddianamede Alisya Bahar Candan'ın 14 yıldan 44 yıla kadar, Gülnihal Çiçek'in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi isteniyor.

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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