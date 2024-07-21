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TikTokçu fenomenden rezil hareket! Kovulunca sinirlendi

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Tiktok, Fenomen, Sosyal Medya, Haber

Magazin Haberleri

Yediğini içtiğini bedavaya getirmek isteyen ‘Berivan’ isimli TikTok kullanıcısı, gittiği restoranda ücret ödemek istemedi. Kadın restorandan kovulunca öfkesine hakim olamadı. O anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

Sosyal medyada bir kadın “Ben TikTok fenomeniyim, reklamınızı yapıyorum” diyerek işletmecilerle pazarlık yapmaya çalışıyor ve ücreti ödemek istemiyor.

Gittiği restoranda yemek sipariş veren "Berivan" isimli TikTok kullanıcısı bir de yayın açtı ama bu kez her şey onun umduğu gibi olmadı. Kadın, işletme sahipleri tarafından kibarca kovuldu.

Siparişi sofraya getiren işletme personeli, kadına "Bu yemeğinizi yiyin. Afiyet olsun. Bundan sonra sizi ağırlamak istemiyoruz, bilginiz olsun. Yayında olduğunuzu da biliyoruz. Birçok yere gidip kötü yorum yaptığınızı biliyoruz” dedi.

TikTokçu fenomenden rezil hareket! Kovulunca sinirlendi - 1. Resim

"MEKANI TEBRİK EDİYORUM"

Kadın “Ay ben mi kötü yorum yapıyorum. Yemeği yemiyorum. İştahım kaçtı ben normalde hepsini yerdim” diyerek sinirlendi. Bunun üzerine bir başka kişi Berivan'a "Tamam hesabını öde, yeme" deyince Berivan neye uğradığını şaşırdı.

Daha sonra personel Berivan'dan hesap istenmediğini belirtti. Sosyal medyada yaptığı hareket tepki çekti.

TikTokçu fenomenden rezil hareket! Kovulunca sinirlendi - 2. Resim

Kadına “Mekanı tebrik ediyorum”, “Önüne gelen fenomen oldu”, “İyi yapmışlar sen kimsin zaten”, “Mekan bilgisi verin tebrik için arayacağım” gibi yorumlar yapıldı.

Düzenleyen:  - Magazin
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