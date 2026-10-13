Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Magazin

Ufuk Özkan’ın son hali gündem oldu: İyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Ufuk Özkan’ın son hali gündem oldu: İyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı

Karaciğer nakliyle zorlu bir süreci geride bırakan oyuncu Ufuk Özkan, yeniden kamera karşısına geçti. 

Yaklaşık 11 saat süren ameliyatın ardından hızla toparlanan Özkan, iyileşme sürecinde doktorlarını bile şaşırttığını anlattı.

Ufuk Özkan’ın son hali gündem oldu: İyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı

Özkan, sağlığının toparlanmasıyla birlikte mesleğine de geri döndü. Yeniden kamera karşısına geçen oyuncu, rol aldığı filmin galasında basın mensuplarıyla buluştu.

Ufuk Özkan’ın son hali gündem oldu: İyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı

"DOKTORLAR DA ŞAŞIRDI"

Sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri cevaplayan Özkan, iyileşmesinin beklediğinden daha hızlı ilerlediğini söyledi. Çalışmayı çok sevdiğini belirten oyuncu, mesleğine duyduğu bağlılığın bu süreçte kendisine güç verdiğini ifade etti.

Ufuk Özkan’ın son hali gündem oldu: İyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı

Özkan, yaşadığı zorlu dönemde gördüğü desteğin de kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ben işkolik bir insanım, doktorlar da vücudumun hızlı toparlanmasına şaşırdı. Beni seven herkes, hatta tüm Türkiye neredeyse iyileşmem için dua etti. Bu kadarını ben de beklemiyordum"

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Magazin
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

İLGİLİ HABERLER
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.