Ufuk Özkan’ın son hali gündem oldu: İyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı

Özkan, yaşadığı zorlu dönemde gördüğü desteğin de kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ben işkolik bir insanım, doktorlar da vücudumun hızlı toparlanmasına şaşırdı. Beni seven herkes, hatta tüm Türkiye neredeyse iyileşmem için dua etti. Bu kadarını ben de beklemiyordum"