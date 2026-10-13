Ufuk Özkan’ın son hali gündem oldu: İyileşme hızı doktorlarını bile şaşırttı
Karaciğer nakliyle zorlu bir süreci geride bırakan oyuncu Ufuk Özkan, yeniden kamera karşısına geçti.
Yaklaşık 11 saat süren ameliyatın ardından hızla toparlanan Özkan, iyileşme sürecinde doktorlarını bile şaşırttığını anlattı.
Özkan, sağlığının toparlanmasıyla birlikte mesleğine de geri döndü. Yeniden kamera karşısına geçen oyuncu, rol aldığı filmin galasında basın mensuplarıyla buluştu.
"DOKTORLAR DA ŞAŞIRDI"
Sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri cevaplayan Özkan, iyileşmesinin beklediğinden daha hızlı ilerlediğini söyledi. Çalışmayı çok sevdiğini belirten oyuncu, mesleğine duyduğu bağlılığın bu süreçte kendisine güç verdiğini ifade etti.
Özkan, yaşadığı zorlu dönemde gördüğü desteğin de kendisi için çok değerli olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
"Ben işkolik bir insanım, doktorlar da vücudumun hızlı toparlanmasına şaşırdı. Beni seven herkes, hatta tüm Türkiye neredeyse iyileşmem için dua etti. Bu kadarını ben de beklemiyordum"