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    Ünlü çift ayrılınca alıcı zor buldu! Brangelina malikânesi 2,8 milyon $’a satıldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Uzun bir dava sonrası boşanan Angelina Jolie ve Brad Pitt’in 5,35 milyon dolara satışa çıkardığı ev müzayedede 2,8 milyon dolara alıcı buldu. Bu satışla birlikte ünlü çiftin, ellerindeki son ortak mülkü de satılmış oldu.

    Ünlü çift ayrılınca alıcı zor buldu! Brangelina malikânesi 2,8 milyon $’a satıldı
    Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

     Amerikalı ünlü oyuncular Angelina Jole ve Brat Pitt’in uzun süren bir dava süreciyle boşandıktan sonra satılığa çıkardığı New Orleans’taki tarihî evleri sonunda satıldı. Ancak, ünlü ikilinin evleri yarı fıyatına zor alıcı buldu. Zamanında “Brangelina” olarak adlandırılan çiftin tarihî evi, Interluxe Auctions müzayedeevi tarafından 5,35 milyon dolardan satışa çıkarıldı. Ancak ev, çıkarıldığı 2,8 milyon dolarla neredeyse yarısı fiyatına alıcı buldu. 715 metrekare büyüklüğündeki ev 1828 yılında inşa edilmesine rağmen asansör, jimnastik salonu ve fıskiyeli havuzu gibi modern zaman unsurlarıyla donatılmış. Çift, evi 2006’da 3,5 milyon dolara almış, Jolie’nin boşanma davası açmasından kısa bir süre sonra 2016’da 4,9 milyon dolara satışa çıkarılmıştı.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Angelina Jolie
    Haberler > Magazin > Ünlü çift ayrılınca alıcı zor buldu! Brangelina malikânesi 2,8 milyon $’a satıldı
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