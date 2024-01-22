Ünlü çift ayrılınca alıcı zor buldu! Brangelina malikânesi 2,8 milyon $’a satıldı

22 Ocak 2024 06:06 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 06:10

Amerikalı ünlü oyuncular Angelina Jole ve Brat Pitt’in uzun süren bir dava süreciyle boşandıktan sonra satılığa çıkardığı New Orleans’taki tarihî evleri sonunda satıldı. Ancak, ünlü ikilinin evleri yarı fıyatına zor alıcı buldu. Zamanında “Brangelina” olarak adlandırılan çiftin tarihî evi, Interluxe Auctions müzayedeevi tarafından 5,35 milyon dolardan satışa çıkarıldı. Ancak ev, çıkarıldığı 2,8 milyon dolarla neredeyse yarısı fiyatına alıcı buldu. 715 metrekare büyüklüğündeki ev 1828 yılında inşa edilmesine rağmen asansör, jimnastik salonu ve fıskiyeli havuzu gibi modern zaman unsurlarıyla donatılmış. Çift, evi 2006’da 3,5 milyon dolara almış, Jolie’nin boşanma davası açmasından kısa bir süre sonra 2016’da 4,9 milyon dolara satışa çıkarılmıştı.