Ünlü iş adamı Sinan Urfalı, Ferrari'yi pert etti!

26 Aralık 2023 20:52 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 21:14

İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda kaza meydana geldi. Ünlü iş adamı Sinan Urfalı (36), Ferrari model aracıyla ilerlerken yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarpıp savruldu.

ŞOKA GİRDİ

Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Şoka giren Urfalı'ya sağlık görevlileri müdahale etti. Yara almayan şahsın kendisine gelmesi uzun sürdü.

MİLYON TL'LİK ARAÇ PERT OLDU

10 milyon TL değerindeki araç ise çekici yardımıyla yoldan çekildi. Ferrari, emniyet otoparkına götürüldü. Başka bir lüks araca binen Sinen Urfalı ise güneşliği indirerek görüntü vermek istemedi. Alkol muayenesi otomobil içerisinden oturduğu esnada yapılan iş adamı bölgeden ayrıldı.

EŞİ, JET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, iş adamının eşi Burcu Gündoğar Urfalı, 2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Mina Başaran’ın bekarlığa veda partisi dönüşü İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding’e ait özel uçakta diğer 6 arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetmişti.