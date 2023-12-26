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    Ünlü iş adamı Sinan Urfalı, Ferrari'yi pert etti!

    Ünlü iş adamı Sinan Urfalı, İstanbul Göktürk'te kaza yaptı. Urfalı olay sonrası şoka girerken 10 milyon TL değerindeki Ferrari'si pert oldu. Araç, emniyetin otoparkına çekilirken Sinan Urfalı, açıklama yapmadan bölgeden uzaklaştı. Urfalı, beş yıl önce eşini uçak kazasında kaybtmişti.

    Ünlü iş adamı Sinan Urfalı, Ferrari&#039;yi pert etti!
    Magazin Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    İstanbul Eyüpsultan Kemerburgaz-Göktürk yolunda kaza meydana geldi. Ünlü iş adamı Sinan Urfalı (36), Ferrari model aracıyla ilerlerken yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarpıp savruldu. 

    ŞOKA GİRDİ

    Vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Şoka giren Urfalı'ya sağlık görevlileri müdahale etti. Yara almayan şahsın kendisine gelmesi uzun sürdü. 

    MİLYON TL'LİK ARAÇ PERT OLDU

    10 milyon TL değerindeki araç ise çekici yardımıyla yoldan çekildi. Ferrari, emniyet otoparkına götürüldü. Başka bir lüks araca binen Sinen Urfalı ise güneşliği indirerek görüntü vermek istemedi. Alkol muayenesi otomobil içerisinden oturduğu esnada yapılan iş adamı bölgeden ayrıldı. 

    EŞİ, JET KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

    Öte yandan, iş adamının eşi Burcu Gündoğar Urfalı, 2018 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Mina Başaran’ın bekarlığa veda partisi dönüşü İran'ın Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinde düşen Başaran Holding’e ait özel uçakta diğer 6 arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetmişti.

    Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Magazin
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Ferrari
    Haberler > Magazin > Ünlü iş adamı Sinan Urfalı, Ferrari'yi pert etti!
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