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    Kocaeli'de iş adamının katili en yakını çıktı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Anadolu Ajansı
    Kocaeli&#039;de iş adamının katili en yakını çıktı
    Kocaeli, Cinayet, Iş Insanı, Fırın

    Kocaeli'de ormanda bıçaklanmış olarak cansız bedeni bulunan iş insanın katili kendi çalışanı ve onun arkadaşı çıktı. İki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Dehşete düşüren cinayet 28 Kasım'da Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Denizli Mahallesi'ndeki göletin kenarında meydana geldi.

    Mantar toplamak için ormana giden kişi, kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatan erkeği görüp 112 Acil Çağrı Merkezi´nin arayarak haber verdi.

    FIRIN İŞLETMECİSİ BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenen kişinin Darıca ilçesinde ekmek fırını işleten Mesut Ulusoy (54) olduğu tespit edildi. Ulusoy'un cenazesi memleketi olan Karabük'te toprağa verildi.

    Kocaeli'de iş adamının katili en yakını çıktı

    Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ormanda, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler de gölette delil aradı. Elde edilen delillerle birlikte önceki gün R.K., M.K., A.Z., M.Z., E.K. ve F.K. gözaltına alındı.

    KATİLİ ÇALIŞANI ÇIKTI

    Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden iş yeri çalışanı F.K. ile onun arkadaşı E.K. tutuklanırken, diğer 4 şüpheli ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

    Kocaeli'de iş adamının katili en yakını çıktı

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