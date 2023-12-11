İki kardeş savcıyı öldürmek için tetikçi tuttu: İşte 7 kişilik ölüm listesi

11 Aralık 2023 16:58 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 17:02

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde hırsızlık suçundan tutuklanan Enver Ç. ve Kenan Ç. kardeşler, kendilerine dava açan Cumhuriyet Savcısı Ali K.'yi öldürmek için tetikçi tuttular.

Gökçeada Cezaevinde bulunan Enver Ç. ve Kenan Ç., mahkum Coşkun T. ile tanıştıktan sonra maddi yardımda bulundular. İddialara göre, zamanla haklarında dava açan Cumhuriyet Savcısı Ali K.'yi öldürtmek için Coşkun T.'ye teklifte bulundu.

Coşkun T., teklifi değerlendirdikten sonra, tahliyesinin ardından karşılığında 130 bin lira alarak savcıyı öldürmeyi kabul etti. Tahliye olduktan sonra, Coşkun T. Enver Ç. ve Kenan Ç.'nin kardeşi Murat Ç. tarafından karşılandı.

Olayın duyulduğu Gökçeada ilçesindeki keşif sırasında, Yalçın A. isimli bir vatandaş, jandarmayı arayarak Enver Ç. ve Kenan Ç. tarafından tetikçi tutularak Cumhuriyet Savcısı Ali K. dahil 7 kişinin öldürüleceğini bildirdi.

7 KİŞİLİK ÖLÜM LİSTESİ

Sabah'ın haberine göre; jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alınan Coşkun T'nin ifadesi alındı. Şüpheli ifadesinde Enver Ç. ve Kenan Ç. ile cezaevinde tanıştıklarını 2 kardeşin kendilerine 130 bin lira para verdiğini ve dışarıya çıktığında Cumhuriyet Savcısı A.K. hayvancılık işleriyle uğraşan Aleksi M, Fırat A, Gökhan A, Kemal A, Şirvan A, Ümit K, ve Yalçın A. isimli şahısların öldürülmesi için teklif yaptıklarını söyledi.

Şüpheli teklifi ilk başta kabul etmediğini ancak dışarı çıktığında kabul ettiğini söyleyerek iki kardeşin dışarıda bulunan kardeşleri Murat Ç. ile keşif yapmaya başladıklarını itiraf etti.

TELEFONUNDA SAVCIYA AİT YOL BİLGİLERİ BULUNDU

Jandarmanın incelemesinde, tetikçinin telefonunda savcının güzergahına ait yol bilgileri ve fotoğraflar bulundu. Şüpheli, ifadesinin ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilerek tutuklandı. Soruşturma ise savcılık tarafından sürdürülüyor.