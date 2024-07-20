Ünlü oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Şener Kökkaya, 82 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Zafer Algöz duyurdu.

Akın Akınözü'nün acı günü: Kendisi gibi oyuncu olan annesi hayatını kaybetti

Akın Akınözü'nün acı günü: Kendisi gibi oyuncu olan annesi hayatını kaybetti

Kutsal Damacana, Organize İşler, Vizontele gibi birçok filmde oynayan ve başarılı tiyatro oyunlarında görev alan Şener Kökkaya vefat etti.

Acı haberi Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"

Eskişehir Şehir Tiyatroları sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Tiyatro ve sinemamızın değerli ustalarından, tiyatro yaşamına Eskişehir'de başlayan ve ilk kurulan Eskişehir Belediye Tiyatrosu oyuncularından, büyük sanatçı Şener Kökkaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Işıklar ve alkışlarla" denildi.