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Ünlü oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti

Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü oyuncu Şener Kökkaya, 82 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi Zafer Algöz duyurdu.

Kutsal Damacana, Organize İşler, Vizontele gibi birçok filmde oynayan ve başarılı tiyatro oyunlarında görev alan Şener Kökkaya vefat etti.

Acı haberi Zafer Algöz sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

"DERİN ÜZÜNTÜ YAŞIYORUZ"

Eskişehir Şehir Tiyatroları sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Tiyatro ve sinemamızın değerli ustalarından, tiyatro yaşamına Eskişehir'de başlayan ve ilk kurulan Eskişehir Belediye Tiyatrosu oyuncularından, büyük sanatçı Şener Kökkaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Işıklar ve alkışlarla" denildi.

 

Düzenleyen:  - Magazin
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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