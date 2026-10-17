Ünlü oyuncu yılın ilk hasadını yaptı! Çanakkale’deki bahçesinde topluyor, siparişlere yetişemiyor
Ekranların sevilen ismi Burak Hakkı, oyunculuk kariyerinin yanı sıra Çanakkale’deki çiftliğinde tarımla ilgilenmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, ailesiyle birlikte ceviz bahçesinde 2026 yılının ilk hasat heyecanını yaşadı.
‘Dudaktan Kalbe’ ve ‘Kaybolan Yıllar’ gibi dizilerle hafızalara kazınan Burak Hakkı, İstanbul’un karmaşasından uzaklaşarak Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli Köyü’ne yerleşti. Doğayla iç içe bir hayat süren ünlü oyuncu, bu kez setlerde değil, ailesine ait 18 yıllık ceviz bahçesinde ter dökerken görüntülendi.
YENİ SEZONUN İLK HASADI YAPILDI
Annesi Gülsüm Hakkı ve teyzesiyle birlikte bahçeye giren oyuncu, yeni sezonun ilk cevizlerini topladı.
SİPARİŞLERE YETİŞEMİYORLAR
Özellikle yetiştirdikleri Chandler cinsi cevizlere gelen yoğun talep nedeniyle bahçedeki çalışma temposu iyice artan Hakkı, sadece toplama sürecinde değil, ürünlerin hazırlanması ve siparişlerin paketlenip gönderilmesi aşamasında da ailesine aktif olarak yardım ediyor.
YILIN ALTI AYINI ÇİFTLİKTE GEÇİRİYOR
Üretmenin kendisi için en büyük motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan ünlü oyuncu, yılın altı ayını çiftlikte geçirdiğini ifade etti. Çanakkale'deki bahçelerinde yaklaşık bin ceviz ağacı bulunduğunu belirten oyuncu, geleneksel ata tohumlarına büyük önem verdiklerini ve ağaçlarına gözü gibi baktığını dile getirdi.