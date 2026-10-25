2000’li yıllara damga vuran şarkılarıyla tanınan Nev olarak bilinen Nevzat Doğansoy, 57 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçının cenaze törenine eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katılırken, Nev’in düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedileceği bildirildi.

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“Zor”, “Sen Gibi”, “Benmişim” ve “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarla 2000’li yıllara damga vuran ünlü şarkıcı Nev’in vefatı, sevenlerini hüzne boğdu. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden sanatçının tedavi sürecindeki gelişmeler, hayranları tarafından yakından takip ediliyordu.

Ünlü şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenazeye Süleyman Soylu da katıldı

Geçtiğimiz ay karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Nev, tedavi sürecinde iki kez entübe edildi. Bir süre sonra yoğun bakımdan çıkarılan sanatçının karaciğer nakli beklediği açıklanmıştı.

SEVENLERİNDEN DUA İSTEMİŞTİ

Nev olarak tanınan Nevzat Doğansoy’un menajeri İlker Ercan da sanatçının ikinci kez entübe edildiğini duyurarak sevenlerinden dua istemişti. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Merhaba dostlar, dün gece Nev tekrar entübe edildi. Durum çok kritik, dualarınızı eksik etmeyin” ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenazeye Süleyman Soylu da katıldı

SOYLU, SINIF ARKADAŞINI SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI

Sanatçının cenaze törenine katılan isimler arasında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yer aldı. Nev ile üniversiteden arkadaş olduklarını belirten Soylu, cenazeye katılarak sanatçıyı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Ünlü şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenazeye Süleyman Soylu da katıldı

NEVZAT DOĞANSOY KİMDİR?

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan sanatçı, 24 Aralık 1968’de İstanbul’da dünyaya geldi. Müzikle küçük yaşlarda tanışan Nev, ilk olarak mandolin çaldı, üniversite yıllarında ise elektro gitarla müziğe devam etti. Güney bölgelerinde sahne alarak deneyim kazanan sanatçı, 1995 yılında Chantage grubunda yer aldıktan sonra solo kariyerine yöneldi.

Ünlü şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlanıyor! Cenazeye Süleyman Soylu da katıldı

2000 yılında Teoman’ın davetiyle Türkiye turnesine katılan Nev, bu süreçte daha geniş kitleler tarafından tanınmaya başladı. İlk albümü Her Şeye Rağmen ile müzik kariyerini sürdüren sanatçı, şarkıcılığının yanı sıra besteci ve söz yazarı kimliğiyle de hafızalarda yer edindi.

Nev, cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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