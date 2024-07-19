Yıllardır konuşmuyorlardı! Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses 15 yıl sonra aynı karede

2009 yılında İbo Show'da tartışan Yıldız Tilbe ile İbrahim Tatlıses uzun yıllardır birbirleriyle konuşmuyor. Ünlü isimler geçen uzun yıldan sonra Bodrum'da bir araya geldi. Barışmaları hayranlarını sevindirirken ikilinin pozlarına sosyal medyada beğeni yağdı.

2009 yılında İbrahim Tatlıses’in sunduğu programa konuk olan Tilbe Yıldız Tatlıses'in söylediklerinden dolayı çok sinirlenmiş ve programı terk etmişti. Yıllardır konuşmayan ikili, dün bir araya geldi.

Programda yaşananların ardından bir daha aynı kareye girmeyen ve konu hakkında sorulan soruları cevapsız bırakan ünlü isimler seneler sonra Bodrum'da buluştu.

İkili, birbirine sarılarak poz vermeyi ihmal etmedi. Tatlıses ve Tilbe'nin pozu hayranlarından tam not aldı.

NE OLMUŞTU?

İbrahim Tatlıses, 2009 yılında programına konuk aldığı Yıldız Tilbe'nin geçmişte dayak yediğini ve kendisinden yardım istediğini iddia etmişti. Bu iddialara sinirlenen Tilbe "Beni kimse kurtarmadı. Ayrıca sizden yardım istediysem bunu niye burada söylüyorsunuz, çok ayıp ediyorsunuz" demişti. Bu sözlerin ardından Tilbe ayağa kalkarak İbrahim Tatlıses'i alkışlayıp programı terk etmişti.