Yolda yürürken fenalaşan sanatçı Nur Yoldaş hastaneye kaldırıldı
Magazin Haberleri / Türkiye Gazetesi
'Sultan-ı Yegâh' ve 'Saki' gibi şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Nur Yoldaş, yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 68 yaşındaki Yoldaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama ise oğlundan geldi.
'Sultan-ı Yegâh' başta olmak üzere, 'Mihrimah', 'Saki', 'Nagehan Bustan Faslı', 'Nedir Yarabbi Derdim' gibi şarkılarıyla tanınan sanatçı Nur Yoldaş, dün yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi kaldırıldı.
Tomografi, EKG ve kan tahlili yapılan 68 yaşındaki Nur Yoldaş'a sonuçlara göre tedavi uygulanacak.
OĞLU SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI
Nur Yoldaş'ın oğlu, Tunç Devrim Yoldaş, annesinin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Öğleden sonra yürüyüşten dönerken fenalaşıp yere yığıldı, ben yanındaydım, hemen ambulansla hastaneye getirdik" ifadelerini kaydetti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi