Yolda yürürken fenalaşan sanatçı Nur Yoldaş hastaneye kaldırıldı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Nisan 2024 10:59 - Güncelleme: 17 Nisan 2024 11:03 - Güncelleme:

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'Sultan-ı Yegâh' ve 'Saki' gibi şarkılarıyla tanınan ünlü sanatçı Nur Yoldaş, yürüyüş yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 68 yaşındaki Yoldaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama ise oğlundan geldi.