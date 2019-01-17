Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazer Amani kimdir? Hazer Amani evli mi, Hazer Amani'nin eşi kim? Hazer Amani nereli, kaç yaşında? Bu gibi sorular, magazin gündeminde yer alan ünlü şef Hazer Amani ile ilgili en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Son olarak MasterChef Türkiye programında jüri üyesi olan ve adını milyonlara duyuran Amani ile ilgili merak edilen detaylar...

HAZER AMANİ KİMDİR?

Hazer Amani, 1977 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Annesi Türk, babası ise İran Reşt'lidir.

TED Ankara kolejinde okuduktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. Ancak o dönemlerden itibaren mutfağa meraklı olan Hazer Amani, Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya gitti ve 3 yıl aşçılık eğitimi aldı.

Staj yaptığı yerde 4 yıl çalışarak baş aşçı olarak işyerinden ayrıldı. Ardından bir otelde baş aşçı olarak çalışırken Chilai'nin ortağı ve genel müdürü Yusuf Köksal ile tanışarak, Türkiye'ye geldi.

Hazer Amani 2013 yılında Deniz Mumcuoğlu ile evlendi.