Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Survivor 2019 yarışmacısı Atakan Işıktutan kimdir aramaları başladı. Acun Ilıcalı Survivor yarışmacılarını açıkladı. Survivor güçlü isimlerle başlayacak. Survivor 2019'da dikkat çeken isim Atakan Işıktutan oldu. Peki Atakan Işıktutan kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? İşte Atakan Işıktutan biyografi...

Atakan Işıktutan kimdir?

Survivor'ın genç yarışmacısı Atakan Işıktutan hakkında merak edilenler... Atakan Işıktutan biyofrafisi... "24 yaşındayım. Rizleyim. Daha önce yüzdüm, su parkurlarında çok iddialıyım. Basket oynadım, atış anlamında da kabiliyetlerim var. Şimdi de crossfit sporu yapıyorum. Kendi kategorimde birinci oldum. Türkiye Kürek Şampiyonasında da Türkiye ikincisi oldum. İddialıyım, hırslıyım, güçlü ve hırslıyım. Her zaman daha iyisini yapmak için çalıştım. Bunun için de sınırlarımı zorladım. Orası dünyanın en zor yarışması, şartlar çok zor. Sevenlerime bu duyguyu yaşatmak ve o kupayı almak istiyorum. Gücüm, hırsım ve insan ilişkilerim, insan ilişkilerimle başarılı olacağımı biliyorum. Ben oraya zaten şampiyon olmaya gidiyorum. İsmimin anlamı gibi güçlü bir şekilde temsil edeceğim."