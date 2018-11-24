Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Antalya Kampı'nda önemli açıklamlarda bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Ben diyen, bencilliğe dünyanın kendi çevresinde döndüğüne kapılan nice insan bu dünyadan gelip geçmiştir, Kendini tanımak, atasını tanımak, davasını ve değerlerini tanımak gerçek manada marifetlerin marifetleridir. Hiç kimse davadan daha önemli değildir, hiç kimse vazgeçilmez değildir. Yolda çıkan davanın önünde engeldir. Yürek yoksa akıl rotasızdır.

DAVAYI ÖNE GEÇİRMEK YERİNE...

Davayı öne geçirmek yerine kendini öne çıkarmaya çalışana geçit yoktur, Tahammül yoktur. Yufka yürekliler ile çetin yollar aşılamamış, bundan sonra aşılamayacaktır. Kuru gürültüye asla pabuç bırakmayız. Vatanımızı düşünüyoruz, devletimizi düşünüyoruz Varlığı, birliği, dirliği kalıcı ve kudretli olsun diyoruz. Dün ne diyorsak bugün de aynı çizgideyiz.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN DEVAMI MİLLİ BEKA İÇİN MECBURİDİR

24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçiminde aziz milletimiz tercihini yapmış, bize ihmal edilemeyecek görev ve sorumluluk vermiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi türk milletinin başarısıdır. Cumhur İttifakı'nın devamı Milli Beka için mecburidir.

"İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE ADAY GÖSTERMEYECEĞİZ"

"İstanbul Belediye Başkanlığına aday çıkarmayacağız. İstanbul'un yanı sıra, Ankara ve İzmir'de de aday göstermeyeceğiz"