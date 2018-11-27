Yönter, Antalya’da düzenlenen MHP İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı’nın verimli ve son derece ufuk açıcı, yararlı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.
Toplantının siyasete yön verecek sonuçlara vesile olduğunu dile getiren Yönter, aynı zamanda Türkiye’nin bundan sonraki sürecini çok müessir şekilde etkileme özelliğine sahip olduğunu kaydetti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin iki gün boyunca kamuoyuna açık yaptığı konuşmaların kapalı toplantılarda da detaylı bir şekilde irdelendiğini aktaran Yönter, “Genel Başkanımızın yaptığı konuşmalar hem siyasetin içine düşmüş olduğu çıkmazı aralamış, tıkanıklıkları açmış hem de milletimize umut vermiştir” diye konuştu.
Toplantıya katılan il başkanları ve belediye başkanlarının da Cumhur İttifakı’na ilişkin görüşlerinin gayet olumlu olduğunu belirten Yönter, MHP’nin tek ses, tek nefes ve tek irade olduğunu bildirdi. Toplantıda Cumhur İttifakı’na yönelik herhangi bir olumsuz görüşle karşılaşmadıklarını ifade eden Yönter, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız meseleyi anlamışlardır, idrak etmişlerdir ve MHP Cumhur İttifakı’na inanıyor, Cumhur İttifakı’nın şu andaki sahip olduğu niteliği de önemi de biliyor ve kavrıyor. MHP Cumhur İttifakı’nın asli paydaşıdır. Bu nedenle belediye başkanlarımız, il başkanlarımız hep beraber MHP liderinin emrinde ve arkasında gereğini yapıyor, mücadelesini sürdürüyor.”
'Teşkilat ittifakın önemini kavradı'
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, teşkilatlarının, belediye başkanlarının Cumhur İttifakı’nın önemini anladıklarını, idrak ettiklerini belirterek, “Hiçbir çatlak ses, en ufak ama, fakat, ancak gibi yaklaşım söz konusu değil. Hiçbir sıkıntı ve sorun yok, asayiş berkemal” dedi.
Yönter, Antalya’da düzenlenen MHP İl Başkanları ve Belediye Başkanları Toplantısı’nın verimli ve son derece ufuk açıcı, yararlı bir şekilde gerçekleştiğini söyledi.
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