Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Soylu konuşmasında şunları söyledi:

Önümüzdeki günlerde toplam 6600 personel daha emniyet teşkilatımıza Aralık’ın yarısından sonra katılacak. İnşallah bunun 1500 tanesini tekrar trafiğe vereceğiz.

Özellikle İstanbul’a 400-500 şehir için trafik polisi nakledeceğiz.

1200 üzerindeki bekçi İstanbul’da görevlendirilmek üzere belirlendi. İnşallah Şubat’ın sonunda var olan 2800 bekçimize ek olarak İstanbul’da 1200 bekçimiz daha 4000 bekçi göreve başlamış olacak.

Hedefimiz İstanbul’da şehir içi trafiği belediye ile zabıtalarımızla eş güdüm içinde ilk başta yürütmek daha sonra da onlara devretmektir. Bunu sağlarsak bir başka değişimin altına imza atmış olacağız.