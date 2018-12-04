Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Amerika ziyareti dönüşünde basın toplantısı düzenledi

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

G-20 ZİRVESİ DEĞERLENDİRMESİ

Liderler zirvesinin 13'üncüsü yapmak üzere gitmiştik, Bu seyahatimizde de bugüne kadar olanlar geçmişi bugünü, G-20 zirvesinin değerlendirilmesi fırsatını bulduk. İlk zamanlar 6 ay arayla yapılıyordu daha sonra yılda bir yapılmaya başlandı.

Adil ve sürdürebilir kalkışma için küresel ticaret ve ekonominin karşı karşıya kaldığı yapıları ve ortaya çıkan risk ve tehlikeleri ele aldık. Terörün tüm formlarına karşı dayanışma ve samimiyetle yapılmasının altını çizdik. Dünyada en büyük göç yolunun en büyük mülteci ev sahipliğine ev sahipliği yapan ülke olarak bu konulara değindik.

PARAGUAY VE VENEZUELA AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı seviyesinde Paraguay ve Venezuela'ya ilk resmi ziyareti gerçekleştirdik. Paraguay'ın bizler için önemli bir dost olduğunu gördüm. Ziyaretimizden kısa bir süre önce büyükelçiliğimizi faaliyete geçirdik. Onlar da Türkiye'de açacaklar.

Paraguay kısa bir süre içinde ülkemizde büyükelçiliğini açacak, biz de karşılıklı hassasiyeti göstereceğiz. Büyükelçilik, ilişkilerimize yeni bir boyut kazandıracak

"MADURO İLE İKİLİ İLİŞKİLERİMİZİ ELE ALDIK"

Günümüzün en büyük insani yansımalarından biri olan yasa dışı göç hakkında görüş alıverişinde bulunduk. Dostum Maduro ile Venezuela'da ikili ilişkilerimizi ele aldık.

"ÇOCUKLARIN SARI KIZ'I SÖYLEMELERİ MANİDARDIR"

Venezuela'da dostum Maduro ile bir araya gelerek somut işbirliği imkanlarını ele aldık. Venezuela'da tören kıtasında yer alan askerlerin ve çocukların 'İstiklal Marşı'mızı okumaları, ayrıca eşimin onların okuluna gittiğinde 'Sarı Kız'ı bizzat çocukların söylemesi ve 2 günde ezberlemeleri manidardır.

SORU-CEVAP

G-20'DE NELER GÖRÜŞÜLDÜ?

(G20 Zirvesi) Latin Amerika ziyaretimizdeİki görüşmelerimizde Cemal Kaşıkçı meselesi çok gündeme geldi. Bu konuyu işin başından beri detaylarıyla anlattım. Oradaki liderlerle Cemal Kaşıkçı meselesi üzerine çokça konuştuk diyebilirim. İşin takipçisi olacağımızı söyledim. Bunun yanında da terörle olan mücadelemizi de anlattık. Terörle mücadelenin bizim için çok önemli olduğunu söyledik. Terör meselesi oradaki gündemlerimizden bir tanesiydi."

AK PARTİ-MHP İTTİFAKINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İki arkadaşımız ittifaka ilişkin görüşme gerçekleştiriyor. Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Bazıları rahat durmaz. Onlara bu fırsatı verememek için Cumhur ittifakını diri tutmamız lazım.

BAŞKAN ERDOĞAN G-20 VE MHP İLE İTTİFAK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Paraguay kısa bir süre içinde ülkemizde büyükelçiliğini açacak, biz de karşılıklı hassasiyeti göstereceğiz. Büyükelçilik, ilişkilerimize yeni bir boyut kazandıracak" dedi. Öte yandan Erdoğan, "Latin Amerika ve Karayipler bölgesindeki ülkelerle ikili ve çok taraflı ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Dostum Maduro ile ikili ilişkilerimizi ayrıntılı bir şekilde ele aldık." ifadelerine yer verdi. Ayrıca Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir. Bazıları rahat durmaz. Onlara bu fırsatı verememek için Cumhur ittifakını diri tutmamız lazım." şeklinde konuştu.