Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP Pazarcık içe teşkilatına giden kalabalık bir grup, belediye başkan adayı belirlemede partinin tabanının görüşlerinin alınmadığını iddia ederek, Haydar İkizer'in adaylığını kabul etmediklerini bu nedenle istifa edeceklerini belirtti. CHP üyeleri, istifa dilekçelerini İlçe Başkanı Veysel Şevran'a vererek, partiden ayrıldı.

CHP İlçe Başkanı Veysel Şevran yönetimde de bazı kişikerin istifa edeceğini söylediklerini belirterek, Ben de arkadaşlarıma; 'Eğer siz istifa ediyorsanız ben de istifa ederim' dedim. Bunun üzerine istifayı konuşmak için toplantı yapmaya karar verdik. Yönetim olarak istifa edip etmeyeceğimize pazartesi günü yapacağımız toplantıda karar vereceğiz" dedi.