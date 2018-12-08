Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Konuşmasında önemli mesajlar veren Erdoğan, Danıştay'a başörtüsü başvurusuyla ilgili olarak sert konuştu. Erdoğan, "Bir savcı çıkmış. Ya sen kimsin ya? Sen savcı olabilirsin ama her şey yasalarla bir yere oturmuşken, sana ne oluyor da aykırı bir şekilde bu uygulamanın iptalini isteyebiliyorsun? Neyse ki Danıştay'ın ilgili dairesi bu girişimi boşa çıkardı. Bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var?" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun skandal Almanya gezisine de değinerek, "Bay Kemal Almanya'ya gittin yanındaki o hanım o neyin nesiydi? O YPG paçavralarıyla Alman parlamentosunda görüntü veren kadınla senin yan yana ne işin var? Bunlar PKK'nın Almanya'daki uzantıları. Onlarla ne konuştun, anlat bakalım. " dedi

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Çeyrek asırdan fazladır Üsküdar'da oturan biri olarak bu ilçenin gönlümde müstesna bir yeri vardır. Üsküdar'daki her gelişmeyi çok daha yakından takip ediyorum. Bugün toplu açılışını yapacağımız eserlerin tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. En büyük şehrimiz olan İstanbul, biliyorsunuz diğer tanımıyla Türkiye'nin bir özetidir. İstanbul'a yapılan her yatırım, aynı zamanda Türkiye'ye yapılmış demektir. 15-20 yıl önceki Üsküdar'ı bir hatırlayın. Bunun adı AK Parti belediyeciliğidir. Bu CHP belediyeciliğine benzemez. Temizlik dedim işte Ümraniye. O çöplüğün patlamasını hatırlıyorsunuz değil mi? CHP'li belediye vardı. 39 vatandaşımız orada öldü. Bunun hesabını daha önce olduğu gibi vatandaşımız 31 Mart'ta sormayacak mı? Nüfus cüzdanlarını babalarımız gösterirdi. Gaz yağından Sana yağına kadar hepsi mühürlü.

BUNLARIN MEŞREBİ BU

'Bu seçimin dev projeleri ne olacak' dediler. 'Millet kıraathaneleri' dedik. 'Kumarhane açacak' dediler. Bunların meşrebi bu. Onlar kumar kağıtlarıyla, okey masalarındaki tuğlalarla yatıp kalkarlar. Kütüphane nedir, kıraathane nedir bunlar anlamaz. Ey CHP kıraathane okuma yeridir. Biz gençlerimizi o kötü alışkanlıklardan çekelim, oralardaki kitaplardan okusunlar dedik.Bu milletin bize verdiği görev bir lütuf değil bu bizim görevimiz onu yerine getiriyoruz. İstanbul Nakkaştepe millet bahçesi 50 bin metrekarelik alanıyla İstanbul’un en gözde mekanlarından olmaya aday. Hep konuşurduk, işte İngiltere’ye gidenler gelenler Central Park var, ABD’de şu var bu var… İşte bizde Nakkaştepe var.Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri de millet bahçesine çeviriyoruz.

BİZ BELEDİYECİLİĞİN OKULUNU KURDUK

Biz Belediyeciliğin evet okulunu kurduk, bu bizim işimiz CHP anlamaz bu işten. Onların olduğu yerde bakıyorsunuz kanallar kanalizasyonlar berbat bunlar anlamaz. İstanbul’a belediye başkanı olduğumda İstanbul’da otobüsleri hatırlayın bindiği zaman mazot kokardı neden temizlik yok. O koltuklar hep pislik içinde. Biz geldiğimiz zaman bizim insanımıza bu yakışmaz dedik ve Mercedes otobüsler aldık. Almaya da devam ediyoruz. Ülkemizin en kapsamlı yolculuk merkezlerini İstanbul’a yaptık.

YATIRIM BEDELİ 470 MİLYON LİRAYI BULAN ESERLER

31 Mart büyük önem arz ediyor. En önemli bilim merkezi Üsküdar’da önemli hizmetler verecek. İşte Medeniyet Üniversitesinin hemen arkasında bu merkez bilim yuvası haline geldi. Valide Sultan Gemisi’ni az önce izledik değil mi? Geçtiğimiz yıl faaliyete geçti ve bugüne kadar 400 bin kişiye hizmet verdi. Toplam yatırım bedeli 470 milyon lirayı bulan bu eserleri yapan başta belediye başkanımız olmak üzere tüm hizmetleri olanları kutlamak istiyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT ÇIKTI: SENİN O KADINLA NE İŞİN VAR?

Türkiye İstanbul başta olmak üzere tüm şehirleriyle güçlendikçe birileri rahatsız oluyor. Bay Kemal Almanya'ya gittin yanındaki o hanım o neyin nesiydi? O YPG paçavralarıyla Alman parlamentosunda görüntü veren kadınla senin yan yana ne işin var? Bunlar PKK'nın Almanya'daki uzantıları. Onlarla ne konuştun, anlat bakalım. Çıkmışlar diyorlar ki Almanya'da bunlar seçilmiş olanlar. Bay Kemal bizim bunlarla yürüyecek yolumuz yok. Bay Kemal'in rahatsızlığını anladınız mı? Bunlardan biri de ben son Arjantin G20 zirvesinden sonra Paraguay'a Venezula'ya gittim. Sosyal demokrat bir lider var. 1 milyon 49 bin çocuğu yetiştiriyorlar. Bizi İstiklal Marşı ile karşıladılar. Bize asker İstiklal Marşı'nı okudu. Bir yavru Türk bayrağını düşürdü Maduro çocuğa verdi. PKK'lılar kongrelerinde bir tane Türk bayrağı bile asmadılar. Zar zor bir tane koymaya çalıştılar. Milletim de bunu yutmuyor. Bu topraklarda bu milletin kutsallarıyla oynayamayacaksınız.

BAŞÖRTÜSÜ MESAJI: BU TARTIŞMANIN KİME NE FAYDASI VAR

Ülkemizi yıllarca yere gereksiz yere meşgul eden başörtü meselesinde böyle bir anlayışın izlerini görüyoruz. Başı açık başı örtülü ayrımını kaldırdık. Bugün artık tüm kurumlarda hanım kardeşlerimiz nasıl istiyorlarsa öyle giyiniyor. Bir savcı çıkmış, sen kimsin ya? Her şey yasalarla bir yere oturulmuşken sana ne oluyor da bunlara aykırı bir şekilde uygulamanın iptalini istiyorsun. Bunlar eski Türkiye'den kalma ürünler. Danıştay'ın ilgili dairesi bunu boşa çıkardı. Bu tartışmayı yeniden açmanın kime ne faydası var? Biz bu ülkede ordumuzda başörtülü personel var-yok meselesini mi tartışmalıyız yoksa dünyanın en iyi tankını, topunu, uçağını, gemisini, insansız hava araçlarını, silahlı insansız hava araçlarını, tüfeğini, füzesini, mühimmatını, radarını, motorunu nasıl üretebiliriz, onu mu tartışmalıyız