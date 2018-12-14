Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

AK Parti ve MHP arasındaki seçim işbirliğinin kapsamının, muhalefetin ittifak yapacağı tüm illeri kapsayacak şekilde, genişlediği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önceki gün yaptığı seçim işbirliği görüşmesi öncesinde, AK Parti MKYK’da ittifakın çerçevesinin bir kez daha gözden geçirildiği belirtildi. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan MHP’nin adayını açıkladığı Adana’da, AK Parti’nin daha iyi durumda olduğunu, bu nedenle AK Parti’nin aday çıkarmasının daha doğru olacağını söyledi. Erdoğan’ın, bu görüşünü, Bahçeli ile görüşmesinde de dile getirdiği belirtildi. AK Parti kurmayları, gelinen son noktada Osmaniye, Mersin, Manisa ve Muğla’da MHP’nin adayının desteklenmesinin kesinleştiği, Aydın ve Adana’da ise büyük ihtimalle AK Parti’nin aday çıkaracağını kaydetti. Muhalefetin elinde bulunan Eskişehir, Tekirdağ ve Hatay’da, AK Parti ve MHP’nin işbirliği yapması durumunda, Cumhur İttifakı’nın adayının seçimleri kazanacağı tespiti de yapıldı. Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde de gündeme geldiği belirtilen bu üç ilde MHP’nin aday çıkarmayarak, AK Parti adayına destek vereceği belirtiliyor. AK Parti kaynakları, Eskişehir, Tekirdağ ve Hatay’la ilgili yapılan kamuoyu yoklamaları ve simülasyonlarda da tek adayla bu üç ilin el değiştireceğinin görüldüğünü dile getirdi.



KAPSAM GENİŞLİYOR



Bahçeli’nin muhalefetin ittifak yapacağı her yerde Cumhur İttifakı’nın gereği neyse onu yapacaklarına dair sözlerinden hareketle, kulislerde AK Parti-MHP arasındaki iş birliğinin kapsamının da genişleyeceği konuşuluyor. Bu durumda, İstanbul, Ankara İzmir, Aydın, Muğla, Adana, Mersin ve Manisa dışında muhalefetin işbirliğine gideceği belirtilen Tekirdağ, Hatay, Eskişehir, Balıkesir, Denizli, Kocaeli, Konya, Samsun, Trabzon, Kayseri, Sakarya ve Gaziantep’te de Cumhur İttifakı’nın tek aday çıkarması bekleniyor. AK Parti bu illerdeki adaylarını açıklamış, MHP Denizli adayını geri çekmiş, diğer illerde ise henüz aday çıkarmamıştı.