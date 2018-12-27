Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Seçimden önce muhtarlarımızın tamamıyla bir araya gelme hedefimize bir adım daha yaklaştık. Toplantılarımıza başladığımız günden beri pek çok vatandaşımızın sıkıntılarına çözüm bulduk. Muhtarların en büyük sıkıntılarından biri olan SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesine imkan sağladık.

"NE SÖZ VERDİYSEK YERİNE GETİRDİK"

Muhtarlarımızı üzen beni de üzer, memnun eden beni de memnun eder. Bu toplantılarımıza başladığımız günden beri gerek muhtarlarımızın gerek muhtarlarımız aracılığıyla pek çok vatandaşımızın sıkıntısına çözüm bulduk. Ne söz verdiysek başbakanlığım döneminden beri yerine getirdik.

İhtiyaç duyulan yerlerde muhtarlık yapacağımız projeyi hayata geçiriyoruz.

Bu salondaki manzara Türkiye'deki demokrasinin nasıl ahenk içinde işlediğinin en bariz örneğidir. Demokrasiyi herkes böyle anlamıyor. Ana muhalefetin başındaki zat, şahsımı bu göreve meşru bir şekilde gelmemekle itham ediyor ve ‘Benim Cumhurbaşkanım değilsin’ diyor. Bize milletimizin, muhtarlarımızın Cumhurbaşkanı olmak yeter. Teröristlerle el ele kol kola gezene benim milletim 'yürü' demez.

Meşruiyetle ilgili pek çok yorum var. Siyasi iktidarın meşruiyeti yönettiği toplumdan aldığı desteği ifade eder. Bir siyasi parti desteği almışsa meşru bir iktidar olarak anayasa ve yasalar çerçevesinde ülkeyi yönetme hakkına sahiptir demektir. Geçmişte siyasi partiler çok düşük bir destekle ülkeyi yönetmeye kalktıkları için istikrarsızlığa maruz kalıyorduk. 16 yılda halkımızın büyük bir teveccühü ile iktidar olduk.

KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ

Bay Kemal neden Cumhurbaşkanı adayı olmadın? Genel Başkan olduğun halde çıkmadın. Bu mesele siyaseti anlama, halkıyla diyalog kurma meseledir. Halkının gönlüne giremeyen halkının huzuruna da çıkamaz. CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışlarının ne kadar sığ olduğunu göstermek için bunları anlatıyorum. Kaset kumpası ile önü açılmışsa da CHP kurultayı ile geldiği için meşru bir siyasetçidir

Tercihlerine saygı duyuyorum. Son seçimlerde 26 milyon 330 bin vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi meşru görmediğine göre demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor. Onun için sokağı işaret ediyor. 15 Temmuz gecesi ise tankların arasından geçip Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinde kahvesini yudumluyor. Bunlara göre CHP'ye hizmet eden demokrasi meşrudur. Seçilmiş cumhurbaşkanını meşru görmeyen kafa sanıyor musunuz ki siz muhtarları meşru sayar? Kılıçdaroğlu'nun kafasına göre hiçbiriniz meşru değilsiniz. Maalesef böyle çarpık zihniyet ana muhalefeti temsil ediyor. Oysa muhtarların buradaki görüntüsünü milli iradenin sembolü olarak değerlendiriyoruz.

Biz tankın önünde dururuz, darbeleri 16 saatte bitirirz.

1946 seçimlerindeki açık oy-gizli tasnif uygulaması, CHP'nin demokrasi tarifidir.

Dünyada demokrasinin tam anlamıyla uygulandığı az sayıdaki ülkeden biriyiz.

Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle ve şükranla anıyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.

Bu güzel İstiklal Marşımızı bile CHP değiştirme yoluna gitti.

Van depreminde tüm ekibimle beraber Van'a ulaştım. Vatandaşlarımızı kurtarma çalışması başlattım. O günden bugüne 20 katrilyona varan harcama yaptık.

Gücünü ve meşruiyetini sandıktan alan bir yönetim olarak kimin ne dediğine değil, sadece ve sadece milletimizin ne dediğine bakmakla mükellefiz, öyle de yapıyoruz.

"YÜZDE 10'LARA DÜŞÜRDÜK"

İktidara geldiğimizde her yüz liranın 86 lirası faize gidiyordu. Bu oranı yüzde 10'lara düşürdük. Geldiğimizde 75 üniversite vardı. Şimdi Türkiye'de 206 üniversite var. Üniversiteleri evlatlarımızın ayağına götürelim dedik.

"ŞİKAYETLERİNİZİ YAZIN"

AK Partili belediye başkanları ve kaymakamlar sizin emrinizdedir. Bunu yapmıyorlarsa şikayetlerinizi yazın. Valiler de dahil. İnsanına sahip çıkmayan devlet bir avuç elite hizmet eder hale gelmiş demektir.

Ülkemizin neresi olursa olsun bu toprakları bölmeye yeltenenlere 31 Martt'a en güzel cevabı sayenizde millet verecek.