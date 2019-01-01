Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Ankara adayları tanıtım toplantısı öncesi vatandaşlara seslendi.

Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile birlikte 24 ilçe belediye başkan adayını programda açıklayacağını ifade eden Erdoğan, 25 adaydan 3 tanesinin Cumhur İttifakı gereği Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) olduğunu, diğerlerinin AK Parti'den olduğunu belirtti. "Cumhur İttifakı'nı başkent Ankara'da karşımızdaki illet ittifakına karşı muzaffer kılacağız" diyen Erdoğan, başkente yakışır bir aday olarak Mehmet Özhaseki'yi belirlediklerini söyledi. Erdoğan, Özhaseki'nin 5 dönem Kayseri büyükşehiri yönettiğini ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptığını anımsatarak, "O günden bugüne hayatı tamamıyla şehircilikle, çevrecilikle, belediyecilikle geçmiş bir kardeşimizi başkentimize belediye başkan adayı yaptık. Biliyorsunuz kale içeriden fethedilir" şeklinde konuştu.

"BU YOLDA BUNU BAŞARACAĞIZ"

Yerel seçimlere 3 ay kaldığını hatırlatan Erdoğan, "2019 yılı milletimiz için, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Unutmayın tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu devletimize illetleri dokundurtmayacağız. Bu devletimizi daha güçlü kılacağız. Başkentimizi daha güzel yapacağız ve bunu ancak iktidarla uyum içerisinde olan bir belediye gerçekleştirir. Bu yolda bunu başaracağız" dedi.

"PERŞEMBE GÜNÜ PAYLAŞACAĞIZ"

AK Parti'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, "Ankara'yı dünya başkentleri arasına çıkarmak için hep birlikte çalışacağız. Ankara'yı yatay mimari merkezli şehir haline getireceğiz. Her işte ortak karar vereceğiz" dedi. "Projelerimiz Ankara'nın çıkarlarına yönelik" diyen Özhaseki, "Projelerimizin hepsinin hesabı yapıldı. Perşembe günü paylaşacağız" açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Özhaseki, salonda yaptığı konuşmasından satır başları şöyle;

Ankara'yı şehirciliğin her alanında her anlamda başkent yapacağız. 21 yıllık büyükşehir belediye başkanlığı, yerel yönetimler başkanlığı, çevre ve şehircilik bakanlığı dönemimde önemli bir birikim edinme imkanım oldu. Şimdi kutlu bir yola çıkıyoruz. Ankara'yı, derin tarihi mirasıyla gelecek nesillere taşıyacağız.

Ankara'yı dünya başkentleri arasında en yukarıya çıkarmak için çalışacağız. Çalışmalarımızın merkezinde insan olacak. Yapacağımız her işe bu şehrin insanları ile ortak karar vereceğiz.

Siyasi görüşlerine bakmadan, dinine, mezhebine bakmadan Ankara'yı katılımcı belediyecilik anlayışıyla yöneteceğiz.

Kültürel dokumuza uygun, yatay mimari merkezli bir şehir haline getireceğiz. Önce gönülleri ihya, sonra şehirleri inşa edeceğiz. İnsanımızın rızasının olmadığı bir işten hayır gelmez.

25 yıla varan memleket hizmetinde bu anlayıştan asla kopmadım. Vatandaşlarımızın gözünü boyamaya dönük projeler bize yakışmaz. Ankara'yı geleceğe taşıyacak projeleri titiz bir anlayışla hazırladık. Hepsinin hesabı yapılmış... Perşembe günü projelerimizi açıklayacağız.

"BEN DEĞİL, BİZ KÜLTÜRÜYLE ANKARA'YI YÖNETECEĞİZ"

AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Mehmet Özhaseki de yaptığı konuşmada, "Ankara'da hep birlikte, gece gündüz demeden sizlerle çalınmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız. Ulaşmadık bir tek kişi kalmayacağını dile getiren Özhaseki, "İnşallah Büyükşehir Belediye başkanı olduktan sonra 'ben' değil, 'biz' kültürüyle Ankara'yı yöneteceğiz, güzel hizmetler yapacağız." diye konuştu.